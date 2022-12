Mercato civico di Savona, per i 5 banchi da occupare via al bando nel 2023: si pensa alla collaborazione col Flag

Sono ancora 5 i banchi da occupare, due operatori invece subentreranno a breve e per il piano superiore spazio a un progetto in collaborazione col Flag.

Questi gli sviluppi relativi al mercato civico di Savona nel quale oggi pomeriggio è stato inaugurato un albero di Natale allestito con dei pesciolini dai bambini nei corsi di ceramica degli operatori savonesi di Confartigianato.

"Faremo un bando il prossimo anno per occupare gli ultimi 5 posti, a breve invece subentreranno Beigua Docks e Altavia - spiega il vicesindaco Di Padova - per il piano superiore abbiamo in mente un progetto con il Flag".

Via all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un infopoint delle pesca destinato a rafforzare il ruolo delle comunità dei pescatori nel mercato civico di via Pietro Giuria.

La passata amministrazione Caprioglio aveva beneficiato del finanziamento di un contributo regionale di 120mila euro nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio "Riviere di Liguria" per la costituzione di un "Gruppo di Azione Costiera (GAC)" della costa savonese secondo l'Accordo di collaborazione denominato "FLAG GAC Savonese”, sottoscritto tra Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia, La Spezia, Savona, Coldiretti Impresa Pesca Savona, Confcooperative – Federcoopesca Liguria e Legacoop Liguria – Dipartimento Pesca Liguria. Per un totale di circa 130mila euro, di cui 10mila stanziati dal comune.

All'interno del mercato civico dovevano essere presenti due locali con accesso separato su via Lavagna, traversa di via Pietro Giuria: nella sala inferiore adibita come front office per cittadini e turisti nel quale potranno essere fornite informazioni sulle possibili attività che possono essere fatte nel territorio comunale sul mare e nel mare e la sala superiore doveva essere destinata invece a diventare un luogo d'incontro per i pescatori e per le associazioni della pesca, dove potranno essere organizzate riunioni, dove fare didattica, organizzare show cooking e piccoli seminari. Un progetto che però si era fermato ai box.

È stata inoltre realizzato un vero e proprio simbolo che rappresenterà così il mercato civico, MC², che contribuirà a costruire l'identità della struttura.

Nel frattempo sono stati affidati gli interventi per la climatizzazione tanto attesa dell'area e partiranno i lavori per circa 240mila euro, risolvendo così una problematica sollevata a più riprese dagli operatori del mercato (freddo all'interno in inverno, caldo insopportabile d'estate).

Dallo scorso ottobre sono scattati comunque i nuovi orari che prevedono l'apertura dal lunedì al giovedì dalle 6.30 alle 15, il venerdì e il sabato orario continuato fino alle ore 22.

Inoltre è stata prevista dal comune l'installazione di un impianto di videosorveglianza ed è stato affidato l'incarico per la sistemazione delle telecamere.