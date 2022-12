Sciopero del 16 dicembre, Mandraccia (Fiom Cgil): "Mancanza di attenzione da parte delle Istituzioni sulle singole vertenze"

"Perché il 16 dicembre scioperiamo? I comuni della nostra provincia su cui sono presenti le più rilevanti attività industriali sono stati decretati, ormai più di 6 anni fa, area di crisi industriale complessa. Al di là dei risultati che tale strumento ha portato e di quelli che devono ancora arrivare, è evidente come in questi anni la situazione dell’industria metalmeccanica nel nostro territorio non sia significativamente migliorata". Lo afferma in una nota stampa Andrea Mandraccia, Fiom CGIL Savona.

"Anzi, vertenze industriali già aperte allora non hanno ancora trovato una soluzione - prosegue Mandraccia - Questo dato, già di per sé rilevante, lo è ancora di più se consideriamo come le principali aziende del territorio che operano in comparti strategici come aerospace, ferroviario, automotive ed energia. Comparti che la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi ha reso ancora più importanti. Piaggio Aerospace è appena entrata nel quinto anno di amministrazione straordinaria ed anche il secondo bando di gara non è stato utile per formalizzare l’acquisizione da parte di un soggetto industriale in grado di mettere in campo un piano industriale per il rilancio produttivo ed occupazionale, piano industriale che deve tenere presente anche LaerH che di Piaggio è fornitore strategico essenziale per il completamento della produzione".

"E’ finito il tempo in cui il Governo, che in questa vertenza può giocare una parte rilevantissima per molteplici motivi a partire dal fatto che può utilizzare la golden power, si può trincerare dietro gli aspetti formali legati alla gestione commissariale. Nè può tranquillizzarci il fatto che per tutti il prossimo anno ci sono sufficienti carichi di lavoro; questa vertenza va affrontata in modo definitivo. Così come è necessario mettere definitivamente in sicurezza, dopo l’acquisto delle attività di Bombardier Transportation da parte di Alstom, lo storico sito di Vado Ligure. Il piano industriale presentato dal Gruppo che prevede importanti investimenti per l’ampliamento dell’unità produttiva con conseguente sviluppo delle attività di produzione e di service necessita infatti di un finanziamento da parte del Ministero dell’Imprese. Crediamo che sia arrivato il momento, alla vigilia di un nuovo scarico di lavoro previsto per il primo semestre del prossimo anno, che vengano formalizzati finanziamento ed investimento in modo da poter iniziare a pensare alla fabbrica di domani ed al suo rilancio anche occupazionale".