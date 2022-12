Alassio, auguri a "L'Isola che c'è". Il Circolo ricreativo per anziani festeggia i suoi primi 10 anni (FOTO)

Pomeriggio di festeggiamenti ad Alassio per il decimo anniversario della fondazione del Circolo Ricreativo per anziani "L'Isola che c'è" di via Robutti, nei pressi della stazione ferroviaria.

Con il passaggio di tutte le strutture sanitarie alle Asl anche i locali di via Robutti, assieme a quelli che ospitavano l'ospedale di via Adelasia, passarono di proprietà all'azienda sanitaria savonese. Il Comune di Alassio però fece il possibile per poter riavere i locali in questione a sua disposizione per destinarli agli anziani e alle associazioni di volontariato.

Si evitò quindi una lite giudiziaria sull'argomento che vide vittorioso il buonsenso e, in seguito a un amichevole accordo, l'Asl 2 lasciò al Comune di Alassio i siti di via Robutti che attualmente, sin da dieci anni, ospitano il circolo ricreativo per anziani.

Oggi le rappresentanze comunali, assieme alle altre autorità, hanno voluto festeggiare l'evento incontrando i membri del sodalizio e premiando le Associazioni che hanno voluto e aiutato la creazione del Centro (Amici di Padre Hermann, Croce Rossa e Croce Bianca, Associazione Alpini, giovani volontari, parroci della città, ecc.).