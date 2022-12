Albisola Superiore, la Protezione Civile "illumina" il Natale: donate, insieme all'assessore Sprio, alcune luminarie

Continua anche in queste festività natalizie del 2022 la collaborazione tra i volontari dell’AIB Protezione Civile di Albisola e l’assessore Calogero Sprio, che insieme si sono adoperati per integrare l’illuminazione natalizia installata dall’Amministrazione comunale.

Diverse le innovazioni messe in campo, a partire dall’albero di Natale installato presso la rotonda nei pressi della farmacia San Nicolò a Superiore fino alle luminarie posizionate, per la prima volta, presso il parco Zambellini, realtà che ha preso forma nei mesi scorsi grazie alla collaborazione fra la Protezione Civile albisolese e l’Assessorato all’Agricoltura.

Nello stesso parco è stato anche realizzato un impianto permanente che illumina il pannello ceramico raffigurante la Madonna, intervento che è in grado di creare un contesto molto suggestivo e, per chi crede, anche di spiccato valore religioso.

L’acquisto di tutte queste luminarie ed installazioni permanenti non graverà sulla cittadinanza: sono infatti frutto di una donazione effettuata per metà dai volontari e per metà dall’assessore.

E proprio quest'ultimo afferma: “Grazie a questa collaborazione c’è un impegno a eseguire, nel corso dell’anno, interventi volti a migliorare Albisola rendendola sempre più bella e accogliente; siamo molto fortunati ad avere sul nostro territorio una squadra di volontari AIB e Protezione Civile così eterogenea sul piano delle competenze e così sensibile e disponibile ad intervenire, non solo in occasione di calamità naturali più varie, bensì anche su progetti di miglioramento della città a cui io prendo parte, insieme a loro, in modo attivo”.

“Entro Natale - prosegue l’assessore Sprio - estenderemo la fascia oraria di apertura del parco Zambellini per consentire ai cittadini che lo vorranno di vivere quel luogo che giorno dopo giorno diventa sempre più magico”.