A Borghetto gli “aperibusiness” di BNI: imprenditori, professionisti e artigiani si incontrano per far crescere le proprie attività

Nuovo “aperibusiness” programmato da BNI per il 25 gennaio 2023 tra imprenditori, professionisti e artigiani che si terrà dalle 18.30 alle 20.30 a Borghetto S. Spirito presso la Sala in lungomare Matteotti 7r.

Un incontro settimanale per colazione, dalle 7 alle 9, e uno con cadenza mensile, l’”aperibusiness”, per l’aperitivo con lo scopo di creare collaborazione tra imprenditori, professionisti e artigiani della provincia di Savona.

“Il nostro ‘capitolo’ (gruppo) si chiama ‘Il Maestrale’, copre l’area di Loano e Borghetto S. Spirito e conta 20 imprenditori iscritti, al momento – spiega Paola Cristiani, director del capitolo Il Maestrale -. Ogni settimana ognuno di noi porta ospiti e nuove proposte di lavoro, perché cerchiamo di adoperarci per la crescita reciproca dei singoli business. Cerchiamo di utilizzare la rete, composta da 11mila imprenditori in tutta Italia, un grandissimo vantaggio”.

BNI è un’organizzazione a livello nazionale e internazionale, nata nel 1985 USA, da 16 anni anche in Italia, che permette di mettere in relazione imprenditori, professionisti e artigiani che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari grazie al Givers Gain® (chi dà riceve).

Ogni settimana, in migliaia di gruppi in tutto il mondo, i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e per scambiare referenze di business di qualità.

“Gli aperibusiness vedono i membri del gruppo e i loro ospiti in un contesto conviviale, organizzare tavoli di lavoro dove si sviluppano conversazioni da cui nascono nuove collaborazioni – sottolinea -. Gli ospiti hanno così l’opportunità di conoscere il progetto e comprendere la proficua collaborazione tra le persone. Un ‘passaparola strutturato’, non un sistema piramidale. Qui ci si aiuta reciprocamente senza compensi. Dopo la conclusione di un affare, basta un grazie”, conclude la director Paola Cristiani.