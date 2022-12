Meteo, temperature sotto zero nell'entroterra savonese: il record del freddo a Sassello con -7.8°

Sono le temperature fredde della notte il dato saliente della giornata e l’elemento che, in qualche modo, potrà giocare un ruolo nello scenario delle prossime ore.

La temperatura più bassa si è registrata a Sassello con -7.8, seguita da Ferrania (Cairo Montenotte) -7.6, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -7.1, Calizzano -7.0, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -6.8, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) e Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -6.4, Cairo Montenotte -6.3, Valzemola (Roccavignale) -6.2, Murialdo -6.1, Montenotte Inferiore (Savona) -6.0. Nello spezzino minima di -4.7 a Santa Margherita Vara (Carro) e Padivarma (Beverino).

Anche nelle stazioni interne dei capoluoghi di provincia si sono registrate minime basse: a Genova -1.3 a Monte Pennello, -0.6 a Pontedecimo, 0.4 a Bolzaneto mentre, a Savona, -1.8 a Santuario, -1.3 a Lavagnola. Alle ore 11.00 la massima che si registra nella rete Omirl è 13.9 ad Alassio.

Da segnalare, inoltre, che questa mattina il cielo è sereno sul Ponente, poco nuvoloso sul settore centrale mentre maggiore nuvolosità è presente a Levante con rovesci, accompagnati da fulminazioni, che sono rimasti in gran parte confinati in mare (qualche pioviggine si è registrata sulle coste di Levante). Il vento è settentrionale, debole o moderato, il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell’acqua di 17.2 gradi.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal: oggi, lunedì 12 dicembre, una debole perturbazione in arrivo dalla Francia richiama aria umida in quota. Non si escludono deboli precipitazioni in tarda serata con spolverate a tutte le quote su D, fino a 200-300 m su interno A e B. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali su AB, in ulteriore intensificazione dalla tarda serata. Condizioni di disagio fisiologico per freddo in accentuazione dalla sera.

Domani, martedì 13 dicembre, nella notte possibili deboli precipitazioni sparse con spolverate a tutte le quote su D e parte occidentale di E, fino a 200-300 m su interno A e B, fenomeni meno probabili su C. Non si escludono brevi nevicate senza accumulo anche sulla costa di B. Esaurimento dei fenomeni in mattinata a partire dai versanti marittimi. Venti forti (50- 60 km/h) e rafficati settentrionali su parte orientale di A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Diffuso disagio fisiologico per freddo.

Mercoledì 14 dicembre, persistono venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Mare in aumento a molto mosso in serata per onda lunga di libeccio. Condizioni di disagio fisiologico per freddo nelle prime ore, in attenuazione durante il giorno.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.