Spotorno, depositati gli atti per nuove costruzioni di edilizia privata in variante al SUA

Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di edifici di civile abitazione in zona C4 in variante connessa al vigente PRG ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge Urbanistica Regionale n. 24/1987 e s.m. e i..

Proponente: - "EDILCOSTRUZIONI RIVIERA S.R.L.", con sede in Canelli, Regione S.Giovanni n. 50, codice fiscale 01351170053

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma e) dell’art. 59 della legge urbanistica regionale n. 36/1997, il progetto dello SUA in variante connessa e la deliberazione di assenso del Consiglio Comunale n. 43 del 10/10/2022 sono depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio Urbanistica per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di deposito.

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/1987 fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nello strumento urbanistico attuativo ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.