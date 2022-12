Lavori al nuovo impianto di ventilazione: la galleria Fugona di Altare chiude di nuovo, stavolta di giorno

La galleria Fugona lungo la Sp 29 del Colle di Cadibona, nel comune di Altare, chiude nuovamente alla viabilità per lavori al nuovo impianto di ventilazione. Il provvedimento sarà in vigore nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, dalle ore 8,30 alle 19.

La viabilità verrà deviata sulla strada comunale, esclusi i veicoli avente massa superiore alle 3,5 tonnellate, all'interno del centro abitato di Altare.

Verrà istituito il divieto temporaneo di transito veicolare dalla progressiva 151+855 (comune di Savona) alla progressiva Km.138+250 (comune di Altare) per tutti i veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, la cui viabilità verrà deviata lungo l'autostrada A6 per entrambi i sensi di marcia.

Altri disagi dunque, nel comune valbormidese, dopo la chiusura di via XXV Aprile e via Cesio per il degrado delle aree ex Savam.