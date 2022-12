Borgio Verezzi, pronto il calendario degli eventi per il periodo festivo

Pronto il ricco calendario degli eventi a Borgio Verezzi per il periodo festivo, a partire da sabato 24 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023.

PRESEPI

Dal 24 dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023 – Borgate Verezzine

PRESEPI A VEREZZI – Natale fra le 4 borgate

Decine di presepi allestiti con fantasia e passione da abitanti, commercianti e amici presso le 4 borgate verezzine - Mostra presepi e foto presso la sede di Via del Salto a cura di Walter Nesti e AIB Borgio Verezzi, aperta il 27-30-31 dicembre e 5-6 gennaio ore 10-12,30 e 15,30-18 - Contest fotografico con premiazione il 6 gennaio (vedi regolamento su cutt.ly/presepiverezzi22) - A cura dell’Associazione Vivere Verezzi in collaborazione con SMS Concordia, cittadini e commercianti del borgo

Dal 22 Dicembre 2022 al 10 Gennaio 2023 – Torrione di Borgio

Orario di visita: dalle 14 alle 17 tutti i giorni

MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI

A cura del Gruppo Alpini in collaborazione con AIB Protezione Civile Borgio Verezzi

“BiblioNatale” - Biblioteca Civica Borgio Verezzi - Prestito e consultazione libri e dvd - internet point

Tel 019.612973

Aperture straordinarie

nel periodo dal 23/12 al 5/01 la biblioteca resta aperta al pubblico (tranne nei giorni festivi):

Lunedì 15-18

Martedì-Giovedì-Venerdì 9-12 + 15-18

Mercoledì 9-12

Per chi ha dai 3 ai 13 anni, può iscriversi o prendere un libro o un DVD in prestito in biblioteca dal 23 dicembre al 5 gennaio.. con una piccola sorpresa.

CALENDARIO EVENTI

Sabato 24 dicembre - Grotte di Borgio, ore 15

TOMBOLATA DI NATALE IN GROTTA

con premi per tutti i bambini

Visita+tombolata € 10 – Solo tombolata € 6

Prenotazione al n. 019.610150

A cura di Arcadia Soc. Coop.

Sabato 24 Dicembre - Piazza S.Agostino, dalle ore 18

INAUGURAZIONE “PRESEPI A VEREZZI”

Intrattenimento musicale con Gli Armugnak

A cura dell’APS Vivere Verezzi

Sabato 24 Dicembre – Vigilia di Natale

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

Chiesa di S. Pietro (Borgio): ore 22,30

Chiesa S. Martino (Verezzi): ore 23,00

(ore 22,00 partenza fiaccolata da Piazza S. Agostino, con musica)

A cura delle Parrocchie di S.Pietro Apostolo e S.Martino Vescovo

Lunedì 26 dicembre – Santuario N.S. del Buon Consiglio, ore 11

FESTA DI SANTO STEFANO

Santa Messa seguita da processione con la statua del Santo e distribuzione dei tradizionali “sassi” di S. Stefano

A cura della Parrocchia S.Pietro Apostolo e Confraternita di S.Stefano

Lunedì 26 dicembre – Teatro Gassman

ore 15,30 - accoglienza, merenda

ore 16,30 - LA FRECCIA AZZURRA di Enzo Dalò

Proiezione del film d’animazione per bambini e famiglie (tratto dal libro di Gianni Rodari), aperto a tutti - Evento gratuito

A cura del Comune in collaborazione con I.So THeatre

Martedì 27 dicembre – Palazzo Comunale, ore: 10,30 + 14 + 16

FATTORIA IN CITTA': lavoretti creativi per le feste, con materiali naturali

Centrotavola e ghirlanda - Max 10 partecipanti per laboratorio – bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati – evento gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 340.2358308 (Viviana)

A cura del Comune in collaborazione con Ludogarden - Vivai Michelini

Martedì 27 dicembre – Grotte di Borgio, ore 14,30

EMOTIONAL EXPERIENCE: DISCESA AL BUIO NELLE GROTTE

€ 12 adulti / € 10 bambini – Prenotazioni al n. 019.610150

A cura di Arcadia Soc. Coop.

Martedì 27 dicembre - Sala Consiliare, ore 21

DOVE BRILLA LA TUA LUCE

Performance di arte visiva - danza - musica - canto - parole, a cura di AgorArt - Con Franca Pogliano, Dario Valeriani, Fabio Dispari, Jnice, Delly Potente, Isabella Vignali, Beppe Testa, Martina Locatelli, Guia Perrone, Silvio Eiraldi - Ingresso libero

A cura dell'Associazione Agorà

Mercoledì 28 Dicembre – Sede sociale via Municipio 3, ore 18,30

IL BARONE IN FESTA - Inaugurazione de “IL CIRCOLO DEL BARONE”

A cura della Compagnia del Barone Rampante

Venerdì 30 dicembre – ritrovo presso B&B A Carubba du Bungiurnu, ore 14 -16,30 - CACCIA AL TESORO NEL CENTRO STORICO DI BORGIO

Caccia a squadre per bambini (+7) accompagnati da almeno 1 adulto

Evento gratuito - Prenotazione obbligatoria al n. 338.5343664

A cura di ABA – Ass. Albergatori Borgio Verezzi col patrocinio del Comune

Venerdì 30 dicembre – Grotte di Borgio, ore 14,30

EMOTIONAL EXPERIENCE: DISCESA AL BUIO NELLE GROTTE

€ 12 adulti / € 10 bambini

Prenotazioni al n. 019.610150

A cura di Arcadia Soc. Coop.

Venerdì 30 Dicembre

ore 17 – CONCERTO GOSPEL Chiesa S.Agostino – Verezzi

ore 21 – CONCERTO GOSPEL Chiesa Gesù Redentore - Borgio

A cura del Comune in collaborazione con Spirituals&Folk di Genova e le Parrocchie S.Pietro Apostolo e S.Martino

Sabato 31 Dicembre - Grotte di Borgio, ore 15

LABORATORI NATALIZI IN GROTTA per bambini

Visita+laboratorio € 10 – Solo laboratorio € 6 – Prenotazione al n. 019.610150

A cura di Arcadia Soc. Coop.

Lunedì 2 gennaio – Partenza Parcheggio Borgata Crosa, ore 10

QUATTRO PASSI IN CASTELLARO

Camminata guidata nel bosco e visita alle rovine con GAE La Lalli Land - Evento gratuito - Prenotazione obbligatoria al n. 346.0179572 - A cura di ABA – Ass. Albergatori Borgio Verezzi col patrocinio del Comune

Martedì 3 gennaio – Palazzo Comunale, ore: 10,30 + 14 + 16

FATTORIA IN CITTA': lavoretti creativi per le feste, con materiali naturali

Favola dello Schiaccianoci e Calza della Befana - Max 10 partecipanti per laboratorio – bambini dai 4 agli 8 anni accompagnati – evento gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 340.2358308 (Viviana)

A cura del Comune in collaborazione con Ludogarden Vivai Michelini

Martedì 3 Gennaio 2023 – Teatro Gassman, ore 20,30

IL BARONE IN FESTA

Scene, monologhi e brani interpretati dagli allievi dei corsi di Recitazione avanzato e di Dizione diretti da Eva Cambiale / PROVINI - interpretazione pezzi teatrali presentati dai ragazzi alle audizioni delle Scuole di Recitazione nazionali / BARONETTI E MENZIONI - consegna Baronetti e Menzioni 2022 - Ingresso offerta libera - A cura della Compagnia del Barone Rampante col patrocinio del Comune

Mercoledì 4 gennaio – Biblioteca Civica, ore 15,30/17,00

LA VALIGIA DI NATALE

Letture animate a tema natalizio per bambini dai 4 anni… con sorpresa!

A cura della Biblioteca Civica in collaborazione con Mondadori Bookstore Loano

Mercoledì 4 Gennaio 2023 - Teatro Gassman, ore 21

SERATA A.I.D.O. - GENTE DE MA’ in concerto

Musica, informazioni e festa a sostegno della donazione degli organi e tessuti

Ingresso ad offerta libera pro AIDO

A cura dell’AIDO col patrocinio del Comune

Giovedì 5 gennaio – Teatro Gassman

ore 15,30 - accoglienza, merenda

ore 16,30 – ALI’ BABA’ E I 40 LADRONI

di e con Daniele Debernardi - Teatro Erbamatta

Spettacolo teatrale per bambini e famiglie, aperto a tutti

Evento gratuito - A cura del Comune in collaborazione con I.So THeatre

Giovedì 5 gennaio - Vie di Borgio, dalle 17 alle 20 circa

...ARRIVANO LE BEFANE!

Befane a spasso per le vie del paese

A cura del Centro Storico Culturale di S Pietro

Giovedì 5 Gennaio - Grotte di Borgio Verezzi, ore 21

S. MESSA IN GROTTA

Con animazione del coro Palazzo Rosso di Cengio

diretto dal M° Michele Dotta e con la partecipazione delle Associazioni locali

A cura della Parrocchia S. PietroApostolo in collaborazione con il Comune

Venerdì 6 gennaio – Piazza Gramsci, dalle ore 14,30

FESTA DELLA BEFANA

Con giochi, laboratorio didattico e merenda per tutti i bambini

A cura della SMS Concordia

Venerdì 6 gennaio - Chiesa di S.Pietro Apostolo, ore 21

CONCERTO DELL’EPIFANIA - Coro SINE NOMINE

diretto dal M° Gianluca Viglizzo

A cura del Comune in collaborazione con la Parrocchia S.Pietro Apostolo

Sabato 7 gennaio – partenza parcheggio Borgata Piazza, ore 14 (arrivo previsto ore 16)

GIRO DELLE CAVE

Camminata sul promontorio di Verezzi alla scoperta delle cave verezzine

con GAE Finale Trekking Escursioni - Evento gratuito

Prenotazione obbligatoria al n. 338.1085841

A cura di ABA Ass. Albergatori Borgio Verezzi col patrocinio del Comune

Sabato 7 gennaio – Grotte di Borgio, ore 14

EMOTIONAL EXPERIENCE: DISCESA AL BUIO NELLE GROTTE

€ 12 adulti / € 10 bambini – Prenotazioni al n. 019.610150

A cura di Arcadia Soc. Coop.

Sabato 7 gennaio – Grotte di Borgio, ore 15

LABORATORI NATALIZI IN GROTTA per bambini

Visita+laboratorio € 10 – Solo laboratorio € 6

Prenotazione al n. 019.610150 - A cura di Arcadia Soc. Coop.

Sabato 7 gennaio – Teatro Gassman, ore 21

SHERLOCK HOLMES e il mistero di Lady Margaret

di Valerio Di Piramo, Cristian Messina

Con Margherita Fumero, Mauro Villata, Mario Bois e altri 8 attori - Biglietto € 15 Prenotazioni: 320.0555563 (whatsapp) con possibilità pagamento con bonifico - Prevendita anche dalle ore 17 del giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro

A cura di I.So THeatre col patrocinio del Comune

Domenica 8 gennaio – ore 10,30/12,00, partenza da Borgata Piazza (Verezzi), arrivo al Torrione (Borgio)

LA CORSA DELLE BEFANE

Discesa in maschera da Verezzi a Borgio, lungo i sentieri, con Pier Firpo (Palestra Firpo Perti) - Al termine, aperitivo per tutti offerto da ABA

Evento gratuito - A cura di ABA – Ass. Albergatori Borgio Verezzi col patrocinio del Comune

Domenica 8 Gennaio – Sede P.za Gramsci, ore 15,30

CERIMONIA CONSEGNA CONTRIBUTI SCOLASTICI AI SOCI

A cura di SMS Concordia

INFO

Ufficio I.A.T.

019.610412

info@comuneborgioverezzi.it

Verifica sempre gli eventi sul sito www.visitborgioverezzi.it

Facebook: Borgio Verezzi Cultura e Turismo

Instagram: borgioverezziculturaeturismo