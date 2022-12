Cairo, gli alunni dell’Istituto Comprensivo si esibiscono ne “Il Concerto degli Auguri”

Questa sera, martedì 20 dicembre alle 20.30, presso il Teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte, l’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte – Sezione di Primo Grado presenterà il “Concerto degli Auguri” con l’esibizione degli allievi del Corso di Strumento Musicale. Saranno presenti allo spettacolo la dirigente scolastica professoressa Elisabetta Di Scanno e le autorità invitate per il Comune di Cairo, sindaco e assessori, comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Penitenziaria.

Il corpo docente del Corso di Strumento Musicale è costituito dai professori Luca Cabella (chitarra), Lorenzo Fazzini ( flauto traverso classi prime e seconde), Alessia Privitera (flauto traverso classe terza), Simonetta Scagliotti (pianoforte, coordinatrice del corso) e Angela Ferrando (violino).

Le classi prime si esibiranno in un semplice brano orchestrale opportunamente arrangiato per le competenze acquisite dagli alunni in questi pochissimi mesi di studio. Successivamente, ciascun ensemble di strumento, nella formazione del duetto o del terzetto, farà ascoltare al pubblico intervenuto il frutto del lavoro di “classe”: gli alunni ci proporranno melodie popolari italiane, inglesi e tedesche. Lo spettacolo proseguirà in questa modalità con le classi seconde e terze che si esibiranno in brani popolari e della tradizione inglese e islandese, di autori quali Anton Diabelli, Bela Bartok, Ludwig Van Beethoven, Marc Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi, Piotr Ilic Ciajkovskij per poi concludersi con un brano tradizionale che vedrà nuovamente coinvolti tutti gli interpreti.

Dopo un lungo silenzio, questa sera risuoneranno nuovamente le note dei giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte all’interno del prestigioso Teatro della Città.

Già la scorsa primavera era stato possibile ascoltare nell’Anfiteatro questi piccoli professionisti in una matinée che ha visto coinvolte tutte le classi di tutti gli strumenti insegnati alla scuola media (chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino) in formazione orchestrale, seppur con un programma ridotto dal momento che solo nell’ultima parte dell’anno si erano allentate le misure anti-Covid ed è quindi stato possibile lavorare in gruppi eterogenei.

Il Concerto degli Auguri di oggi è, per tutti i suoi interpreti, la prima vera occasione di calcare il palcoscenico di un teatro, di vivere la magia che la musica d’insieme sa creare, insomma, di provare un’emozione indimenticabile.

Il Concerto sarà replicato da una piccola rappresentanza degli alunni presso la ditta Verallia di Dego il giorno 22 dicembre, in occasione del consueto incontro voluto dai suoi amministratori con l’intento di creare un ideale collegamento tra la realtà scolastica e quella del mondo del lavoro. Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, la classe terza dell’Istituto parteciperà alle manifestazioni del 25 aprile, verrà organizzato un ulteriore concerto in Teatro e, nell’Aula magna della scuola, si potranno ascoltare in versione solistica tutti gli alunni dei vari strumenti.