Albenga, approvato il bilancio previsionale 2023, Pelosi: "No ad aumenti di tasse, investimenti in progetti e servizi"

Per il quarto anno consecutivo Albenga riesce ad approvare il bilancio di previsione (da 54.240.495 euro) entro fine anno e lo fa mantenendo invariate (dal 2019) le tariffe delle imposte comunali mantenendo o anzi, dove possibile, migliorare i servizi.

“Approvare il bilancio entro il 31 dicembre comporta importanti benefici, in particolare la possibilità di avere operatività immediata nel prossimo anno - spiega l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi -. Riuscirci non è stato facile specie a fronte delle difficoltà legate al periodo storico che stiamo vivendo a causa della crisi economica legata alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Uno dei primi obiettivi rispettati è stato quello di decidere di non aumentare le tasse. Le tariffe delle principali imposte e tasse comunali (Imu, Tasi, Addizionale comunale all’IRPEF) sono rimaste invariate rispetto al 2019. Discorso a parte deve essere fatto per le tariffe della TARI la cui scadenza è stata sganciata dal Bilancio di Previsione proprio per evitare aumenti quasi imposti ed è stata spostata al 30 aprile di ogni anno in concomitanza con l’approvazione del P.E.F. relativo al triennio di competenza. Anche le altre tariffe a domanda individuale non hanno subito aumenti così come le tariffe del canone unico patrimoniale. Il tutto questo mantenendo al contempo i servizi offerti ai cittadini”.

Importante, inoltre il programma delle opere pubbliche che l’Amministrazione ha stabilito per il 2023.

Tra le voci principali ricordiamo:

Anno 2023

Adeguamento sismico palestra scuole Paccini e ristrutturazione esterna e interna: 530.000,00 euro

Sistemazione e restauro piazza della Chiesa Lusignano: 172.000,00 euro

Adeguamento stadio Riva: 300.000,00 euro

Programma di rigenerazione urbana - localita' Vadino - riqualificazione ex Mattatoio: 330.000,00 euro

Regimazione delle acque della zona compresa tra rio Ciambellino e rio Carpaneto a valle della Sp6: 150.000,00 euro

Adeguamento piscina comunale: 150.000,00 euro

Riqualificazione cimitero San Giorgio: 500.000,00 euro

Manutenzione facciate scuola media Leca: 350.000,00 euro

Ampliamento cimitero del capoluogo – II° lotto: 260.000 euro

Ripristino funzionalità idraulica manutenzione straordinaria di rii sul territorio - 2023: 300.000,00 euro

Manutenzione e integrazione strade tagliafuoco – Psr: 400.000,00 euro

Sistemazione piani viabili e marciapiedi: 62.500,00 euro

Sistemazione facciate e serramenti scuola via degli Orti, efficientamento energetico dopo aver provveduto ad eseguire e completare gli interventi di adeguamento antincendio e antisismico: 1.790.000,00 euro

Adeguamento ponti stradali via Che Guevara – rio Carenda e Antognano: 550.000,00 euro

Interventi di rigenerazione urbana frazione Lusignano: 1.500.000,00 euro

Interventi di rigenerazione urbana frazione Bastia: 1.500.000,00 euro

Interventi di rigenerazione frazione Campochiesa: 1.400.000,00 euro

Riqualificazione piani viabili e marciapiedi via Papa Giovanni XXIII: 350.000,00 euro

Realizzazione molo multifunzionale – pontile darsena: 186.295,00 euro

Manutenzione straordinaria patrimonio: 406.100,00 euro

Totale: 11.124.395,00 euro

“Oltre al piano delle opere pubbliche che intendiamo realizzare – spiega Pelosi -, mi preme ricordare gli interventi dei quali si prevede l’esecuzione nel 2023 e finanziati negli anni precedenti, in particolare la pista ciclabile (770 mila euro), l’asilo nido di via Torino (fondi Pnrr 1.430.000 euro), rifacimento asfalti in diverse vie cittadine (1.200.000 euro), prevenzione incendi scuola Campochiesa (125.000 euro), rifacimento marciapiede in via Trieste (130.000 euro)”.

Novità anche per quel che concerne il personale. Spiega l’assessore al bilancio: “Il 2022 è stato, pertanto, il primo anno dopo circa un decennio nel quale si è potuta realizzare una politica del personale rivolta alla completa sostituzione dei dipendenti cessati (in numero di 15) e lo si è fatto attraverso scelte che hanno portato all’assunzione (in numero di 15) di personale altamente qualificato e con specifica professionalità, assistenti sociali, funzionari tecnici e amministrativi, agenti di polizia locale”.

Durante il consiglio comunale di discussione del Bilancio di Previsione, tra i punti toccati, quello relativo ai fondi PNRR. Albenga non è rimasta ferma su tale punto riuscendo ad ottenere oltre 8 milioni di euro.

Tra questi ricordiamo i 500 mila euro per la digitalizzazione. “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione di questo bilancio di previsione che nonostante le tante difficoltà del periodo, non vedrà aumentare le tariffe delle imposte comunali, garantendo comunque alla cittadinanza i servizi – afferma il consigliere Vincenzo Munì -. Un bilancio che prevede, inoltre un piano di sviluppo a 360° delle città di Albenga nei prossimi anni. Dalla viabilità, alla cura per l’ambiente, dalle infrastrutture alla sicurezza, dal sociale alla digitalizzazione. Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, avendone la delega, sono soddisfatto di poter annunciare che come Comune abbiamo partecipato a diversi bandi del Pnrr e abbiamo visto approvare progetti per oltre 500 mila euro per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Questi lavori che saranno eseguiti prossimamente e garantiranno un migliore e più rapido accesso ai servizi, una semplificazione ed in sintesi quindi anche una maggiore sburocratizzazione a vantaggio della cittadinanza”.