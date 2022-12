Bilancio, Arboscello (Pd): “Toti confonde informazione con comunicazione e dice no a campagne informative su contraccezione, educazione sessuale e alcol”

"Toti confonde l’informazione con la comunicazione e dice no all’emendamento al bilancio che chiedeva di avviare campagne informative, realizzate con personale esperto, nelle scuole e nei consultori, per informare e sensibilizzare i giovani all’utilizzo consapevole dei metodi contraccettivi. Sempre più ragazze oggi ricorrono alla pillola del giorno dopo come se fosse un metodo contraccettivo, inconsapevoli degli effetti collaterali, dimostrazione che forse serve attivare una rete per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze verso una sessualità consapevole e l’uso dei contraccettivi. Ma per Toti le campagne informative da fare a scuola, nei consultori o nei luoghi di aggregazione, equivalgono a i cartelli 6x3 della campagna per la lotta all’Aids, con banane marcie e arance divise in due, affissi sui muri o sugli autobus e per questo insieme alla sua maggioranza ha detto no a un'informazione scientifica e curata da professionisti”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la discussione in aula, durante la seduta di bilancio di uno degli emendamenti di cui era primo firmatario.

“Un parametro – prosegue Arboscello - usato anche per un altro emendamento bocciato dalla maggioranza, per contrastare l’abuso di alcol tra i minori, una piaga che si sta diffondendo a macchia d’olio tra tantissimi ragazzi e ragazze, che sempre più spesso finiscono in Pronto soccorso. Anche in questo caso, in modo incomprensibile, Toti ha detto non a una campagna di informazione, non pubblicità, capillare da fare a scuola e nei luoghi di aggregazione e la sua maggioranza lo ha seguito a ruota”.