Andora dice addio all’ex Ariston, il sindaco Demichelis: "Lo scempio non c’è più"

“L’ex Ariston di Andora non c’è più. Il risultato più atteso è stato raggiunto”.

Lo ha annunciato ieri (1° luglio) il sindaco Mauro Demichelis con un video pubblicato sui social.

“La ditta che sta eseguendo le demolizioni ha proceduto ad abbattere le due palazzine e l’ex cinema – prosegue -, uno scempio che tutti gli andoresi e i turisti vedevano quando transitavano sulla via Aurelia. Ora finalmente è in corso l’intervento per dividere i materiali, tra cui quelli che hanno problemi ambientali che verranno smaltiti a norma di legge”.

Il primo cittadino andorese ha poi voluto chiarire: “Ho visto sui social dei progetti che non corrispondono a quelli che verranno realizzati. Riguardano infatti proposte di Amministrazioni precedenti. La nuova proprietà (Blue SGR S.p.A., ndr), che ha spesso diversi milioni di euro, vorrà realizzare un complesso residenziale, ma ricordo a tutti che questa Amministrazione ha ridotto la cubatura di oltre 1.500 metri quadrati; quindi, ci saranno 4 palazzine più piccole, meno impattanti, già concordate tra i privati, la Regione e Sovrintendenza”.

Le opere di demolizione degli edifici dell’ex complesso Ariston, un’area privata in stato di abbandono e degrado da quasi 20 anni, una vera ferita nel panorama del litorale andorese, era iniziata lo scorso 20 maggio (leggi QUI).

In tale occasione, la Blue SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del Fondo Andora Mare, aveva annunciato l’avvio delle attività preliminari per il progetto di rigenerazione urbana del complesso “Ex-Ariston”. Si parla della realizzazione di un progetto, per una superficie agibile complessiva pari a 5.524,36 mq, che si distinguerà per l'eccellenza della sua proposta residenziale nelle immediate vicinanze del mare. Gli appartamenti saranno realizzati con un'attenzione straordinaria alla qualità costruttiva, rispondendo ai più alti standard di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.

Nell’ambito dell’iter tecnico autorizzativo per la rigenerazione dell’area e in sintonia con il nuovo strumento urbanistico, la nuova proprietà Blue SGR S.p.A. ha consegnato un cronoprogramma definitivo degli interventi, che prevedeva come primo impegno con il Comune di Andora l’abbattimento degli edifici.