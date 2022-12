Il mare d’inverno non intimorisce: in 160 al “Cimento Invernale” di Alassio

160 i coraggiosi alla tradizionale “ciumba” di Santo Stefano ad Alassio: sotto un cielo insolitamente plumbeo, questa mattina si è tenuta la 58esima edizione del Cimento Invernale, organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento locale, in collaborazione con l’assessorato al Turismo cittadino.

Ritrovo alle 11 dal Pontile Bestoso “Molo” per chi non ha avuto paura di sfidare il freddo invernale, con i suoi 13 gradi di temperatura esterna (più che accettabile), e 16 gradi in acqua, in un clima di gioiosa festa, davanti a centinaia di spettatori. Una giornata a dire il vero un po' grigia, rispetto ai canoni alassini, ma che non ha certo fermato i bagnanti, né il pubblico assiepato sul litorale e sul Pontile Bestoso.

Dai 6 anni di Federico Capogrosso ai 73 di Luigi Trevia, rispettivamente il partecipante più piccolo e il più anziano della categoria maschile, agli 11 anni delle gemelle Giada e Viola Belolli ai 75 di Michela Acquarone per la categoria femminile.

Premi anche per i gruppi più numerosi: primi con 18 partecipanti i Nuotatori del Tempo Avverso che hanno conquistato la 27° edizione del Torfeo Pino Cosso; il gruppo Cimento.it con 13 tuffatori ha conquistato il Memoria Vittorio Dani, alla sua seconda edizione.

Al terzo posto il gruppo dei Carabinieri. Seguono: Happy Bussoli (8persone), Alassio Wave Walking, Vismara & CO e Berghem (5 persone), e Svezia United (4 persone)

In acqua anche la pattuglia della Polizia di Stato, sulle moto d'acqua, mentre ha solcato il cielo l'elicottero dei Carabinieri. A far da cornice anche la Polizia Municipale in alta uniforme e il Corpo Bandistico Città di Alassio in abiti natalizi.

Tra le istituzioni in mare anche il vicesindaco Angelo Galtieri e il consigliere Jan Casella. Assente giustificato il sindaco Marco Melgrati, influenzato.