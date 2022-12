Acqua ad Andora, il sindaco risponde all’invito di Assoutenti: “Disponibile, ma non condivido toni e giudizi di Truzzi verso l’Amministrazione”

“Accogliendo la richiesta espressa nell’assemblea pubblica sul sistema idrico di Andora e le problematiche patite dai cittadini che si è svolta il 27 dicembre, sono a esprimere piena disponibilità a incontrare in una riunione tecnica il presidente di Assoutenti Furio Truzzi, il rappresentante del Comitato Onda Ligure Consumo e Ambiente e del Comitato Acqua – Cara Bolletta, in data 5 gennaio 2023, alle ore 9.00, a Palazzo Comunale”. Così il sindaco di Andora Mauro Demichelis, dopo che il vicesindaco e assessore delegato al Servizio Idrico Integrato Paolo Rossi e il consigliere delegato al Commercio, Corrado Siffredi, avevano dimostrato perplessità già ieri, 28 dicembre, sull’esito dell’incontro e sulla richiesta di un ulteriore incontro con l’Amministrazione comunale.

“Come già avvenuto qualche settimana fa in una approfondita video call con l’avvocato Giulio Muzio e la portavoce Sabrina Grassa, sono nuovamente pronto a esporre puntualmente gli atti fatti da questa Amministrazione per permettere la realizzazione da parte di Rivieracqua di interventi strutturali già progettati e finanziati da tempo per garantire la fornitura di acqua ai cittadini e tutte le soluzioni da attuare per salvaguardare la prossima stagione turistica – prosegue il sindaco -. La riunione del 27 dicembre, credo che abbia fornito ai cittadini contenuti utili, ma non posso condividere i toni usati dal presidente Furio Truzzi in chiusura dell’assemblea che si è lasciato andare a giudizi inappropriati verso i rappresentanti delle istituzioni presenti che avevano già apertamente motivato e spiegato le decisioni prese e le comunicazioni fatte ai cittadini”, conclude Demichelis.