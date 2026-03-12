Savona, gettato olio non vegetale nel bidone dedicato: sospeso il punto di raccolta di piazza del Popolo

Temporaneamente chiuso il punto di raccolta dell'olio vegetale usato in piazza del Popolo. L'interruzione del servizio è dovuta al fatto che nel contenitore sia stato gettato olio non vegetale e quindi debba essere fatta una bonifica.

Il tema dei punti di raccolta dell'olio vegetale è da tempo oggetto di discussione da parte dei savonesi. Ritenuto anti-igienico, poco pulito e poco funzionale, nell'incontro con Sea-S alla SMS Serenella è stato chiesto dai savonesi di poter avere maggiore pulizia e decoro. Chi getta l'olio esausto deve farlo svuotandolo da un proprio contenitore nel bidone di raccolta.

Al momento l'uso del bidone è interdetto; Sea-S ha già previsto gli opportuni interventi di bonifica. Entro la fine del mese saranno posizionati contenitori supplettivi.

Nell'incontro con Sea-S ai Giardini Serenella, inoltre, è stato chiesto che vicino al bidone di raccolta dell'olio fosse messo anche un contenitore nel quale buttare le bottigliette di vetro o plastica usate per raccogliere l'olio. La risposta, però, è stata che al momento non è possibile e le bottigliette devono essere riportate a casa e gettate nei rispettivi bidoni della raccolta differenziata (plastica o vetro).

Il Comune ha chiesto che venga installato un contenitore nel quale sia possibile buttare bottiglie in plastica contenenti l'olio vegetale esausto, soluzione che permetterebbe di recuperare sia la plastica sia l'olio.

"Stiamo trattando con il Comune – spiega l'amministratore delegato di Sea-S – per verificare se sia possibile fare un servizio senza gravare sui costi. Parlando dello spazzamento abbiamo un tavolo aperto con il Comune per sanare alcune lacune del Piano Industriale e per un confronto con le richieste del Comune. A lato di eventuali avanzi o compensazioni con migliorie si potrà innestare la raccolta dell'olio".