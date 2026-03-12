Altare, il Cimitero delle Croci Bianche torna a splendere. Vaccarezza: "Questo luogo merita la considerazione che gli spetta"

Questa mattina ad Altare si è svolta la cerimonia di commemorazione dei caduti e delle vittime civili al Cimitero Militare delle Croci Bianche. L’iniziativa è stata l’occasione per presentare anche i lavori di ripristino realizzati all’interno del cimitero.

Alla cerimonia hanno preso parte i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Sara Foscolo e Rocco Invernizzi, oltre ai sindaci Roberto Briano (Altare), Roberto Molinaro (Cosseria), Flavio Astiggiano (Mallare) e Daniele Galliano (Bormida), nonché autorità militari, civili e religiose.

"Un luogo simbolo, che racchiude in sé profonde emozioni e valori civili, oggi finalmente restituito al decoro: il bianco dei marmi è tornato a splendere, ridando dignità e onore ai ragazzi che lì riposano - commenta il consigliere regionale Vaccarezza - Il Cimitero delle Croci Bianche è un luogo dove il silenzio si trasforma in un abbraccio che tocca l'anima. Grazie all'impegno del Generale Amilcare Farina, questo spazio è diventato un lembo di terra dove la storia depone finalmente le armi, lasciando che il rispetto superi l’antica ferocia".

"Qui, sotto lo stesso cielo, riposano i Marò della 'San Marco' e i partigiani: nemici in vita, ma oggi uniti da una pace solenne e livellatrice. Mi inorgoglisce vedere questo fazzoletto di terra curato come merita. È il mio 'luogo del San Marco' — un legame profondo che mi vede presente, da anni, a ogni cerimonia. La mia speranza è che questo sito possa, da oggi in poi, ricevere la considerazione che gli spetta: quelle croci accolgono il sacrificio di giovani vite spezzate. Onorarle è un nostro imperativo morale. Sempre", conclude Vaccarezza.