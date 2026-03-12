Dego, gli studenti riscoprono le tradizioni con i Cantauova

Mercoledì 11 marzo, nell’ambito del programma di educazione civica e in continuità con le scuole primarie e secondarie, gli studenti hanno avuto l’occasione di riscoprire le tradizioni locali grazie all’incontro con il gruppo dei Cantauova di Dego e Rocchetta.

L’iniziativa, che mira a valorizzare le usanze del passato come parte integrante della storia del territorio, ha permesso agli studenti di immergersi in un’esperienza diretta e partecipativa. La visita del gruppo, con canti e racconti legati alla tradizione delle uova, è stata accolta con entusiasmo da grandi e piccoli, trasformando l’incontro in un momento educativo e arricchente.

"Un’esperienza bellissima e formativa, come sempre", commentano gli insegnanti. "Ringraziamo di cuore il gruppo dei Canta Uova per aver condiviso con noi la loro arte e le nostre tradizioni".