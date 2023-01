Savona, chiude la Libreria Giunti al Punto della stazione. Le dipendenti: "Lasciamo un pezzo di cuore"

"Avvisiamo la gentile clientela che il 7 gennaio la libreria chiuderà definitivamente".

Questo il messaggio su un cartello esposto da Francesca e Daniela, dipendenti della Libreria Giunti al Punto nella stazione ferroviaria di Savona di piazza Aldo Moro che ha quindi chiuso definitivamente i battenti due giorni fa.

"Ringraziamo per l'affetto ricevuto in questi anni, in particolare i clienti che sono diventati amici, ma anche chi ci ha scelte per i propri acquisti anche solo per poche volte o per un passaggio veloce. Noi qui lasciamo un pezzo di cuore. A tutti hasta la vista e buon anno" scrivono firmandosi come Fra e Dany.

Lo scorso ottobre aveva tirato giù la serranda la storica Libreria Economica di via Pia (il ricordo del titolare Teddy Montarsolo).