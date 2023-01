Praticare la magnetoterapia a casa: quando è utile e come fare

La magnetoterapia è un metodo che consente di trattare con successo, e senza ricorrere a farmaci, diverse forme di infiammazione che provocano dolore e disagio fisico, ottenendo un beneficio quasi immediato e prolungato nel tempo.

Si ricorre alla magnetoterapia per i problemi di artrosi e artrite, per favorire il consolidamento delle fratture, per contrastare l’osteonecrosi, per trattare forme di reumatismo e per diverse altre manifestazioni dolorose, compresa la sindrome del tunner carpale.

Un vantaggio della magnetoterapia, è quello di poterla praticare anche a casa, utilizzando strumenti del tutto simili alle apparecchiature professionali, efficaci e ideali per trattare dolori cronici di varia natura.

La possibilità di richiedere gli apparecchi per magnetoterapia a noleggio, permette a chiunque di usufruire dei benefici effetti di questo trattamento senza alcuna necessità di uscire di casa e di recarsi presso una struttura medica. Questa possibilità ha contribuito in gran parte a diffondere la pratica della magnetoterapia anche se, per ottenere un risultato, è importante conoscerne le caratteristiche e gli effetti, oltre alle funzioni dell’apparecchio utilizzato.

Come funziona un apparecchio per magnetoterapia

Le macchine per magnetoterapia funzionano grazie alla presenza dei solenoidi, dispositivi che riescono a generare un flusso elettromagnetico il quale, a sua volta, stimola la rigenerazione dei tessuti. In base all’intensità del campo elettromagnetico, le onde riescono ad agire in diversi punti del corpo e ad offrire ottimi risultati.

I solenoidi sono simili a placche metalliche e possono essere applicati sulle articolazioni, sulle mani e sui piedi, sulla zona lombare e cervicale, e ovunque vi sia un problema di infiammazione e dolore da risolvere.

Come si esegue la magnetoterapia a casa

Per sottoporsi alla magnetoterapia utilizzando un apparecchio per uso domestico, è importante rispettare alcuni semplici accorgimenti che consentono di rendere il trattamento più efficace.

È fondamentale posizionare correttamente le placche magnetiche, poiché offrono risultati concreti solo se collocati esattamente sul punto del corpo da trattare. A tale riguardo, è bene considerare che il campo elettromagnetico si forma partendo dal centro della placca e da un solo lato.

Ovviamente è importante anche scegliere la macchina più adatta per trattare il proprio problema: gli apparecchi per magnetoterapia sono disponibili in diversi modelli e consentono di trattare con efficacia e precisione ogni tipo di problema. In ogni caso, per evitare errori e per sfruttare al massimo l’efficacia di questo trattamento, si raccomanda di consultare il proprio medico di fiducia.

Quali sono le controindicazioni per la magnetoterapia

Nella maggior parte dei casi la magnetoterapia non comporta alcun problema, esistono comunque alcune situazioni specifiche nelle quali è opportuno evitare di sottoporsi ad un trattamento che prevede l’erogazione di onde elettromagnetiche. Le controindicazioni per le sedute di magnetoterapia riguardano i portatori di pacemaker e defibrillatore e di protesi metalliche, la magnetoterapia è controindicata anche per le donne durante il periodo della gravidanza o dell’allattamento, e per chi soffre di patologie cardiache e disturbi o squilibri della tiroide.

È comunque importante che in caso di patologie croniche e terapie farmacologiche in corso, si provveda a contattare preventivamente il proprio medico.

Dove rivolgersi per noleggiare un apparecchio per magnetoterapia

Per chi desidera avvalersi di questa terapia benefica e innovativa, eMedicitalia offre un servizio personalizzato di noleggio per questo tipo di strumenti e per diversi altri apparecchi e articoli medicali e sanitari, con la garanzia della qualità e dell’affidabilità.

Il servizio di noleggio proposto da eMedicitalia è pensato per coloro che desiderano provare o utilizzare apparecchiature medicali, generalmente molto costose, per brevi periodi di tempo. La maggior parte degli articoli presenti all’interno del catalogo eMedicItalia possono essere noleggiati con formule molto convenienti e flessibili. In altri casi è possibile anche acquistare gli apparecchi per magnetoterapia a prezzi vantaggiosi, per chi intende utilizzarla nel lungo periodo.

Si tratta di un servizio sicuramente interessante sia per chi ha bisogno un apparecchio di questo tipo solo per poche sedute, così come per chi desidera provarlo preventivamente per poi procedere con l’acquisto.