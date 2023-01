Funivie Spa, confermata la cassa integrazione fino al 31 gennaio

E' stata confermata la proroga della cassa integrazione fino al 31 gennaio a carico di Funivie Spa.

E' questa l'ultima novità arrivata nella mattinata odierna sul destino dei lavoratori dell'infrastruttura per il trasporto delle rinfuse verso i parchi industriali della Val Bormida dal porto di Savona, in attesa che, entro la fine mese, il commissario Emilio Paolo Signorini dia seguito agli accordi prendendo in carico i lavoratori come Autorità di Sistema Portuale e successivamente redigere un’ulteriore accordo con scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

Una buona notizia che segue gli sviluppi della giornata di ieri (11 gennaio, ndr) quando nell'incontro tra Ministero dei Trasporti, Regione, Comuni, enti coinvolti e sindacati si è parlato anche della ricostruzione dell'impianto.