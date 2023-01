Manda messaggi richiedendo donazioni ai bambini fingendosi lo Spiderman Villardita: lanciato l'allarme alla Postale

Sono nuovamente dalla Polizia Postale per segnalare il profilo "mattiiavilardita" che vi chiedo di segnalare e bloccare perchè sta chiedendo via Postpay soldi da destinare ai bambini e il sottoscritto non chiederà mai un euro per cio che fa".

Questo l'allarme lanciato tramite una storia su Instagram dal savonese Mattia Villardita, lo Spiderman di corsia che tanto da anni sta facendo per i bimbi malati per donargli un sorriso in ospedale.

Un profilo fake con l'username simile al suo, starebbe infatti mandando messaggi con scritto: "Ciao, vuoi donare ai bambini? Se vuoi donare ti fornirò il link. Grazie per il vostro sostegno a noi, lo apprezzo davvero. Dio benedica".

"Spero di beccare con tutto il cuore questo eroe per fargli passare un brutto quarto d'ora" ha continuato Villardita.