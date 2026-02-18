Addio a Mafalda Vanzino: Savona piange la storica anima de "La Rocca"

Savona si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Mafalda Vanzino, mancata all’età di 71 anni. Figura centrale del panorama associativo locale, Mafalda non era solo la storica barista del Bar della Rocca, ma anche la stimata presidente dell’A.p.s. "La Rocca Fratellanza Contadini e Operai".

Ad annunciarlo è stata la stessa società savonese, i cui soci la ricordano con parole cariche di commozione, sottolineando come il suo "carattere burbero nascondeva in realtà un cuore grande e generoso". Per chiunque frequentasse il centro, Mafalda era un’istituzione, "sempre pronta ad accogliere con una battuta chi varcava la soglia della nostra associazione".

La sua scomparsa "lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito vivrà nei ricordi di tutti noi", dicono i soci e gli amici che "si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore".

L'ultimo saluto a Mafalda avrà luogo venerdì 20 febbraio, alle ore 10:00, presso il Tempio Crematorio di Savona.