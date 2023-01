Cosa sono e Come scegliere uno Smartphone Rugged

Gli smartphone rugged sono dispositivi progettati per resistere a condizioni estreme e utilizzi intensivi. Con caratteristiche come maggiore resistenza agli urti e alle cadute, impermeabilità avanzata, batterie capaci e funzionalità come sensori di rilevamento termico e altimetri.

Questo genere di dispositivi, pur essendo dotati di componenti hardware performanti. Al fine di garantire un elevato standard di protezione, sono meno compatti e leggeri, rispetto ai telefoni tradizionali.

Gli smartphone rugged sono ideali per chi ha bisogno di un telefono resistente per l'utilizzo in ambienti difficili, per attività all'aperta, come nello svolgimento di attività lavorative usuranti.

Perché scegliere uno Smartphone Rugged?

Ci sono molti motivi per cui potresti voler acquistare uno smartphone rugged. Ecco alcune delle principali ragioni per cui potrebbe essere una buona idea:

• Durabilità: Gli smartphone rugged sono progettati per resistere a urti, cadute, polvere e acqua, il che li rende ideali per chi lavora in condizioni ambientali estreme o per chi ha bisogno di un telefono che possa resistere alle avversità.

• Affidabilità: Gli smartphone rugged spesso sono dotati di componenti di alta qualità e sono progettati per funzionare in condizioni difficili. Il che li rende molto affidabili.

• Funzionalità Aggiuntive: Molti smartphone rugged possono contare su funzionalità e componenti aggiuntivi. Come sensori di temperatura, termocamera, visori night vision, barometro, bussola, GPS ecc.. che li rendono ideali per attività all'aperta o per chi lavora in ambienti industriali.

• Sicurezza: Gli smartphone rugged spesso presentano caratteristiche di sicurezza aggiuntive. Come il supporto per la crittografia dei dati, che li rendono ideali per chi ha bisogno di proteggere i propri dati sensibili.

Smartphone Indistruttibili: Marche e Prezzi

I marchi di smartphone indistruttibili più popolari sono CAT, Blackview, Doogee, Ulfone e Cubot. Tuttavia, il sottobosco dei brend emergenti è popolato da numerose realtà interessanti. Come Oscal, Umidigi, IIIF150 ecc…

Negli ultimi anni, il deciso incremento della domanda, ha dato vita ad un ricco ventaglio di soluzioni, le quali abbracciano tutti i principali segmenti. I prezzi di questi dispositivi variano da 100 Euro a 700 Euro, a seconda delle caratteristiche e del livello di funzionalità extra.

Come scegliere uno Smartphone Rugged?

Quando si seleziona uno smartphone rugged, ci sono alcune caratteristiche da considerare per assicurarsi di ottenere il telefono più adatto alle proprie esigenze:

• Certificazioni di resistenza: Assicurati che il telefono sia dotato delle certificazioni di resistenza appropriate. Come la certificazione IP68, IP69K o MIL-STD-10G. Le quali affermano, ad esempio, l’impermeabilità come l’isolamento del dispositivo dalle infiltrazioni di polvere.

• Materiali di costruzione: Scegli un telefono costruito con materiali resistenti. Come il policarbonato, TPU, Leghe Metalliche, Silicone ecc…, In grado di sopportare impatti accidentali, liquidi ed escursioni termiche.

• Batteria: Considera la durata della batteria, soprattutto se prevedi di utilizzare il telefono in condizioni estreme o lontano da una fonte di energia per lungo tempo.

• Funzionalità aggiuntive: Se hai bisogno di funzionalità specifiche per il tuo lavoro o per le tue attività all'aperto. Assicurati che il telefono le offra. Come sensori di temperatura, barometro, GPS ecc..

• Prezzo: Confronta i prezzi dei diversi modelli e assicurati di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo per le tue esigenze.

Inoltre, è importante considerare lo stile di vita e le esigenze specifiche, per determinare quale smartphone rugged è il migliore per te. Potrebbe essere utile sviluppare una lista delle priorità e selezionare un telefono che si adatta alle proprie necessità.