Alessandra Mele di Cisano ce l’ha fatta: ha passato il turno e canta in finale a MGP 2023 in Norvegia (FOTO e VIDEO)

Alessandra Mele con la sua “Queen of the Kings” ce l’ha fatta: ieri sera, sabato 14 gennaio, alla semifinale del festival MGP Melodi Grand Prix 2023 in Norvegia, giunta alla 61esima edizione, la giovanissima cantautrice di Cisano sul Neva ha passato il turno e potrà accedere alla finale, che si terrà il 4 febbraio a Trondheim. Chi vincerà, “volerà” a Liverpool a Eurovision 2023 insieme ai big della musica internazionale.

Alessandra Mele, nata a Pietra Ligure da mamma norvegese e papà italiano, è tra i 21 concorrenti, selezionati da una giuria apposita, che si sfidano in 3 semifinali, 7 per ogni appuntamento. 9 in totale gli artisti più votati che potranno accedere alla finale di Trondheim.

La nostra bella e brava artista cisanese, accompagnata da 4 ballerini, è stata la prima ad esibirsi sul palco di MGP con il suo freschissimo brano dance, di cui è coautrice: un inno alla forza, all’indipendenza e alla determinazione delle donne, in un’atmosfera molto “Game of thrones”. L’artista, che ha eseguito una splendida performance, con una presenza scenica sorprendente ha passato il turno insieme al gruppo Unami Tzunami e a Ulrikke Brandstorp.