Alessandra Mele, oltre 5milioni di visualizzazioni su Spotify, in TOP10Norge: stasera la finale al MGP

È in quarta posizione nella TOP10Norge, classifica norvegese, con oltre 5milioni di visualizzazioni su Spotify: Alessandra Mele con la sua Queen of the Kings vola verso la finale di questa sera, sabato 4 febbraio, al Melodi Grand Prix in Norvegia.

Super energica, sorridente e determinata, la ventenne cisanese in queste ore si sta preparando per l’esibizione sul palco di Trondheim che decreterà la vincitrice o il vincitore della kermesse musicale nazionale, fornendo il prezioso pass per partecipare all’ambitissimo Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, insieme ai big della musica internazionale.

Queen of the Kings è il freschissimo brano dance, di cui è coautrice, che Alessandra porta sul palco di MGP: un inno alla forza, all’indipendenza e alla determinazione delle donne, in un’atmosfera molto “Game of thrones”. Per l’esibizione di questa sera l’artista italo-norvegese cambierà costume, ma non la sua grinta, che sarà ancora più prorompente, se possibile, determinata a conquistarsi la vittoria.

“Ho sempre lavorato sodo e con passione per raggiungere un buon risultato, ma non mi aspettavo questo grande successo”, ci ha raccontato Alessandra, che questa sera si esibirà indicativamente alle 20.30, ora italiana, e che potrà essere votata anche dall’Italia andando a questo link . Inserendo l’indirizzo email, il nome e l'anno di nascita si arriva alla pagina appositamente allestita per il voto, dopo la performance dell’artista.

Alessandra Mele, nata a Pietra Ligure vent’anni fa da mamma norvegese e papà albenganese, è stata tra i 21 concorrenti che hanno partecipato alle 3 semifinali, 7 per ogni serata. Nove in totale gli artisti che si sfideranno questa sera alla finale di Trondheim. Una o uno solo accederanno all’Eurovision di Liverpool.

La Norvegia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1960, vincendo tre volte la competizione nel 1985, 1995 e 2009. Tutti a tifare la nostra Alessandra ingauna questa sera, che ha tutte le carte in regola per accedere a un palco importante come quello dell’Eurovision Song Contest!