Sigarette elettroniche: tra mito e realtà

Secondo i dati ISTAT in Italia i fumatori (dai 14 anni in su) sono poco meno di 10 milioni: pari al 19% della popolazione. Percentuale che sale dopo i 18 anni arrivando a quasi il 60%. Un bel numero. E se tra fumatori e non fumatori, quasi tutti conoscono la classica sigaretta di tabacco, non tutti conosco invece la sigaretta elettronica.

Le classiche sigarette sono dei cilindri di carta arrotolata con dentro tabacco essiccato. Il tabacco viene bruciato attraverso il fuoco e produce un fumo che viene aspirato dal fumatore.

La sigaretta elettronica, invece è un dispositivo a batteria che imita l’esperienza data dalla sigaretta ma senza bruciare il tabacco. Le e-cig, le sigarette elettroniche, infatti, producono vapore aromatizzato e non fumo. Questo vapore viene aspirato dal fumatore (vaping) proprio come farebbe con una sigaretta classica. Il vapore viene prodotto riscaldando un liquido contenente nicotina tramite un riscaldatore. Oltre alla nicotina i liquidi possono contenere aromi vari, glicerina vegetale e glicole propilenico.

Nonostante siano relativamente nuove, il mercato delle sigarette è già molto vasto e per chi non se ne intende non è facile orientarsi.

Per prima cosa è utile capire il proprio modo di fumare: le sigarette elettroniche vengono tendenzialmente scelte da chi già fuma e vuole smettere o diminuire.

Valuta quindi se sei un fumatore accanito o fumi solo qualche sigaretta al giorno.

Se fumi molto o ami sigarette forti dovrai orientarti verso le e-cig più potenti. Dovrai, inoltre iniziare con dei liquidi per sigaretta elettronica con nicotina. Potrai poi in un secondo momento poi abbassarne la concentrazione gradualmente.

Se, al contrario, fumi solo qualche sigaretta al giorno o fumi sigarette light puoi scegliere una sigaretta elettronica piccola e scegliere liquidi senza nicotina.

Reperire i liquidi per sigaretta elettronica è abbastanza semplice: ci sono negozi specializzati e diversi shop online li vendono. I liquidi delle sigarette elettroniche sono spesso aromatizzati

Gli effetti nocivi del fumo di sigaretta sono ormai noti da diversi anni e sono tante le campagne contro il fumo: queste campagne mirano alla prevenzione (per scoraggiare i giovani all’iniziazione al fumo) e tentano di dissuadere gli adulti affinchè smettano.

Ma smettere, quando si è fumatori, è decisamente complesso. La sigaretta elettronica può essere un alleato in questo percorso.

Fornisce infatti non solo la nicotina di cui sente il bisogno l'organismo che ha sviluppato dipendenza, ma anche un'esperienza tattile, olfattiva e gustativa che richiama quella della sigaretta. Senza però gli stessi effetti nocivi. Permette infatti di evitare l’inalazione (e l’arrivo nei polmoni) del catrame e dei molti gas tossici presenti nelle sigarette, nei sigari e nella pipa.

Le sigarette elettroniche nascono proprio per ridurre i dannosi effetti dovuti alla combustione del tabacco: non bruciando il tabacco non producono fumo, che quindi non viene inalato. Anche il glicole propilenico utilizzato nei liquidi, viene considerato generalmente sicuro.

In linea generale quindi le sigarette elettroniche sono molto meno dannose rispetto a quelle classiche anche se non sono completamente prive di rischio, soprattutto sul lungo periodo.

Il passaggio per un fumatore dalla sigaretta classica a quella elettronica rappresenta quindi sicuramente un passo avanti verso delle abitudini più salutari.

E può aiutare anche le tasche: le sigarette elettroniche sono infatti anche una scelta economica (soprattutto dopo i rincari sulle sigarette di questo 2023).