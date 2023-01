Albenga, Tomatis (FdI): "Pericolo in Viale Martiri della Foce, strada ammalorata da anni, l'amministrazione comunale ha il paraocchi"

"Le segnalazioni arrivate da chi percorre viale Martiri della Foce, zona Coop Le Serre e tutta regione Bagnoli sono numerose, corredate anche da foto non solo accompagnate da proteste e lamentele. La situazione non è stata mai risolta, ma è addirittura peggiorata. Parliamo di una zona frequentata a tutte le ore del giorno e della notte da ogni tipo di veicolo: auto, camion e moto. Quelle strade, in alcuni punti, sono state trasformate in una groviera ed è pericoloso".

Lo dice in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver raccolto le ultime proteste proprio di recente.

"Oltre alla situazione penosa del manto stradale su strade comunali secondarie, è diventata altrettanto seria e pericolosa quella delle strade principali altamente trafficate. Viale Martiri della Foce è una di queste. È una vergogna che da anni nessuno prenda la situazione in mano e prenda provvedimenti. Evidentemente hanno il paraocchi".

"L’Amministrazione si vanta e pubblicizza opere grandiose come la nuova pista ciclabile da 600.000 finanziata dal Pnrr e 170.000 euro sottratti dai servizi alla persona nel 2021 per rinforzare la parte sottostante della ciclabile, ma non è capace di semplice manutenzione stradale tappando buche sparse per il territorio con asfalto per la sicurezza del cittadino - conclude Roberto Tomatis - auspicando che le segnalazioni non cadano nel vuoto come al solito e che il comune possa sbloccare la situazione e programmare i necessari interventi di manutenzione ordinaria".