Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio odierno per un incendio tetto divampato a Nasino, in località Madonna.

Le fiamme, secondo quanto riferito, hanno interessato una casa di due piani. Grazie al pronto intervento da parte dei pompieri la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.

L'incendio è stato domato. Le cause sono in via di accertamento. Nessun ferito.