A Borgio Verezzi il convegno "Liberi di crescere": "Fare rete per il bene dei nostri giovani" (FOTO)

Un convegno dedicato alla “genitorialità” ed ai rapporti fra la scuola, i giovani e gli adulti organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure, con la collaborazione dei comuni di Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo all’interno del Patto di Comunità, e le associazioni Fidapa, Medianos e Il Giardino sonoro. Tutto questo è stato "Liberi di crescere", l'iniziativa andata in scena stamane al Teatro Vittorio Gassman di Borgio Verezzi.

In realtà sempre più complesse, caratterizzate da cambiamenti ambientali e crisi di valori, economie instabili e alta competizione, nuove tecnologie e povertà digitale, inverno demografico e fenomeni migratori, è fondamentale avere comunità locali capaci di essere educanti, capaci di assumersi la responsabilità di contribuire alla crescita, alla formazione e all’educazione delle nuove generazioni. Il Patto di Comunità è nato proprio per questo ma, come tutti i patti, dopo la sottoscrizione va conosciuto, condiviso, vissuto e migliorato ogni giorno da tutta la comunità:

"Bisogna fare rete, realizzare una vera sinergia tra tutte le forze in campo per il bene dei nostri giovani, per un futuro più giusto ed equo della società, per la volontà di farsi carico, ciascuno per la propria parte, di un percorso di formazione, capace di rendere bambini/ragazzi cittadini consapevoli. Insomma, cittadini attivi" hanno spiegato gli organizzatori.

"E’ un dovere morale - sottolineano ancora - ma è anche una necessità concreta connessa ad una società che invecchia, che trova nei giovani le proprie gambe, i propri cervelli, il proprio cuore nel futuro ed è fondamentale questo percorso condiviso tra scuola, famiglia e territorio per fare sentire i nostri figli parte di un tutto: la classe, la scuola, la società".

Sul palco del teatro borgese anche un'occasione di riflessione, una “Fabbrica di idee”, un laboratorio permanente "in cui realizzare una interazione partecipata tra tutti coloro che 'portano interesse' verso i giovani e verso il futuro, in cui si mettano a disposizione risorse, strumenti, proposte, buone pratiche per favorire lo stare insieme, il crescere insieme, l’apprendere ed essere motivati ad apprendere, in un percorso di maturazione che dia voce al sé interiore di ciascuno, valorizzi la personalità, le attitudini, le peculiarità di 'quel figlio' con un progetto di vita che sia un abito cucito su misura per lui e lo renda indipendente e sicuro di sé, capace di vivere il suo splendore di persona unica e irripetibile" hanno aggiunto dall'organizzazione.

Diversi i relatori che hanno portato il loro contributo all'evento, tra questi anche anche il Questore di Savona, la dottoressa Alessandra Simone intervenuta sul tema “L’importanza della prevenzione e della sicurezza partecipata”. La dottoressa Isabella Benzoni del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova ha affrontato invece il tema “Essere genitori nella quotidianità”. “Creatività per crescere” è stato il focus al quale si è dedicato nel suo intervento l’artista Omar Hassan. Fabio Vignaroli, ex calciatore professionista oggi dirigente sportivo, è intervenuto poi sul tema “Lealtà e competitività nello sport”.