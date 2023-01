Giorno della Memoria, l'Anpi di Vado Ligure organizza una conversazione dal titolo "Il processo ad Adolf Eichman nel resoconto di Hanna Arendt"

“Meditate che questo è stato, vi comando queste parole... Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa”. Questo il monito purtroppo sempre attuale di Primo Levi nella lirica “Se questo è un uomo”, puntuale testimonianza della sua vita e di tutti i deportati nei Lager.

Per questo, in occasione del 78° anniversario della Liberazione del campo di Auschwitz, anche per la Sezione Anpi di Vado Ligure l’imperativo è ricordare.

"Ricordare tutte le persone che sono passate per i camini dei forni crematori, persone senza alcuna colpa, se non quella di essere ebrei, omosessuali, rom, disabili mentali, antifascisti", commenta la presidente della sezione Piera Murru.

"Persone che hanno passato mesi orribili, subito violenze, torture ed esperimenti, per poi morire. Importate e doveroso ricordare anche i sopravvissuti ai lager, che hanno convissuto con gli incubi dei lager, e non tutti ci sono riusciti, come Primo Levi. E’ altresì importante ricordare i delitti e le colpe degli aguzzini, dei responsabili del Reich, e di coloro che, con zelante e terribile obbedienza, hanno commesso atroci mostruosità, mettendoci di fronte alla “banalità del male” di cui parla la filosofa ebrea Hannah Arendt", conclude.

Quale contributo alla memoria di quel nefasto periodo ed obbedendo al monito di Primo Levi, la Sezione Anpi di Vado Ligure organizza per venerdi 27 gennaio alle ore 17, presso la Casa della Memoria di Vado Ligure, piazza Corradini 8, una conversazione a cura della nostra iscritta professoressa Franca Guelfi su “Il processo ad Adolf Eichman nel resoconto di Hanna Arendt”.