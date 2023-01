Toirano e Boissano, giro di vite per chi viola i limiti di velocità: sinergia per l'utilizzo dell'autovelox

Un accordo per la gestione congiunta di uno strumento per la rilevazione della velocità con la possibilità di contestazione differita delle violazioni al Codice della Strada: è quanto stipulato dai Comuni di Toirano e Boissano nello scorso mese di dicembre 2022. Lo strumento di rilevazione è di tipo SpeedVelox “Sistema EnVes EVO MVDm1507” e prevede che le spese di gestione e di revisione siano condivise.

Per Toirano l’apparecchio verrà utilizzato in particolare per la prevenzione degli eccessi di velocità nei pressi del centro abitato del capoluogo, della frazione Carpe e lungo le strade di scorrimento del centro cittadino.

I servizi verranno programmati in anticipo e ne verrà data comunicazione sul sito comunale. Le attività verranno segnalate con apposita segnaletica e l’apparecchio potrà essere installato anche sui veicoli di servizio.