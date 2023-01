Finale, sistemazione della pavimentazione in piazza Vittorio Emanuele: cambia la viabilità

Sono cominciati nella mattinata odierna i lavori per la sistemazione del tratto di strada compreso tra via Concezione e via San Pietro a Finale, in corrispondenza dell'arco di Spagna, dove da tempo si stavano verificando alcuni cedimenti alla pavimentazione in basoli.

Non solo verranno sostituiti quelli ormai rotti: le lavorazioni previste andranno infatti a incidere alla radice, cercando di risolvere la causa del problema al di sotto delle pietre sulle quali scorre normalmente il traffico veicolare.

I lavori dureranno da una settima a un massimo di dieci giorni circa, nei quali il passaggio dei mezzi sarà dirottato all'interno di piazza Vittorio Emanuele nell'area appositamente transennata.

"Per questo motivo, nelle giornate in cui è previsto il mercatino ortofrutticolo ossia 1, 4 e 8 febbraio, i banchi verranno spostati secondo la disposizione estiva sul lungomare Migliorini" spiega l'assessore al Commercio, Marilena Rosa.