“Quale energia, quali case…. quali prezzi?”: al via ad Andora un ciclo di tre tavole rotonde

Martedì 31 gennaio a partire dalle ore 17,50 ad Andora, presso Palazzo Tagliaferro, si terrà la prima di tre tavole rotonde dal titolo “Quale energia, quali case…. quali prezzi?”, organizzato da La Casa del Consumatore, Sportello di Andora, in collaborazione con Confcooperative Liguria e con il patrocinio del Comune di Andora.

Le tavole rotonde sono state realizzate nell’ambito del Progetto “#EduCO educazione per un Consumatore Consapevole”, con il finanziamento concesso dal MLPS ed hanno lo scopo di sensibilizzare, informare, ma anche educare il consumatore ad un uso più consapevole delle risorse energetiche, dandogli strumenti utili per valutare come modificare i propri stili di vita e per pensare a come le fonti di energia rinnovabile possono progressivamente entrare a far parte delle nostre abitazioni.

Gli Stati delle Nazioni Unite e poi quelli dell’Unione Europea promuovono progressivamente l’utilizzo di materiali meno inquinanti per la produzione dell’energia necessaria alle nostre necessità. I combustibili fossili, oltre che gradualmente in fase di esaurimento, sono altamente inquinanti e generano un’alta quantità di anidride carbonica, che viene rilasciata nell’atmosfera e che genera cambiamenti climatici, i cui effetti sono tristemente noti alla cronaca.

Ognuno di noi è per una certa parte corresponsabile della produzione di anidride carbonica che viene immessa in atmosfera, per cui saremo tutti chiamati a fare presto la nostra parte. Come?

Attraverso le tavole rotonde proposte, la prima il 31 gennaio, le altre il 7 marzo e il 24 aprile, verranno forniti spunti di riflessione, dati tecnici e saranno formulate proposte di soluzioni che i privati e la pubblica amministrazione potranno prendere in considerazione e valutare se sono adatte alle loro esigenze.

Per partecipare occorre registrarsi: se si interviene in presenza, mediante un’email a andora@casadelconsumatore.it; se si assiste on line, almeno un’ora prima dell’inizio della tavola rotonda attraverso il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3161353644288249949

Quali i temi trattati nello specifico?

La Casa del Consumatore siede al CNCU e si fa portavoce delle problematiche delle famiglie sul caro prezzi dell’energia e del gas, nonché dei carburanti, e continua a promuovere il decalogo del consumatore “energeticamente” consapevole. La Regione Liguria ha il compito di evidenziare invece quali sono le misure finanziarie a sostegno dell’efficientamento energetico. Parlando di fotovoltaico, invece, dopo alcune valutazioni sul diritto condominiale, saranno evidenziate i benefici dell’installazione degli impianti elettrici nelle abitazioni private e nel condominio. Infine, passando attraverso uno sguardo alle altre possibili fonti di energia e sistemi di riscaldamento, si darà la parola alla Pubblica Amministrazione, che, nella persona del Sindaco di Andora e dell’Assessore dello Sviluppo Economico della città di Savona, analizzeranno come il settore pubblico si sta preparando alla transizione energetica.

In costanza dell’incontro, sarà formalizzata anche la costituzione di un gruppo di lavoro interassociativo sulla promozione dell’informazione, educazione e sensibilizzazione dei problemi energetici e delle fonti di energia rinnovabili.