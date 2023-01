Borgio Verezzi, la minoranza dice no allo spostamento in via Piva dei volumi del capannone delle aree Ex Appendino

"L’incontro pubblico che abbiamo tenuto il mese scorso insieme al Professor Paolo Pileri ha rafforzato in noi l’idea che il nostro territorio vada assolutamente sempre più tutelato. Durante l’ultimo Consiglio comunale il sindaco ha voluto evidenziare come durante il suo mandato si sia consumato meno suolo rispetto ai suoi predecessori, confronto a nostro parere privo di qualsivoglia lettura in positivo, il suolo libero da cemento nel nostro piccolo comune è sempre meno e non vi è alcuna necessità da parte della comunità di avere altri edifici a disposizione". Così, attraverso una nota stampa, il gruppo di minoranza"Borgio Verezzi x tutti".

"La presenza del gruppo Agorà all’interno della maggioranza ci aveva dato una certa tranquillità sulla tutela del suolo (uno dei cavalli di battaglia del gruppo stesso) e invece dopo un anno di amministrazione ci troviamo a dover assistere passivi a sempre più numerosi progetti di edilizia privata che vanno a sottrarre sempre più aree di suolo libero nel nostro piccolo comune - proseguono dal gruppo di minoranza - Una RTA, in via Trento e Trieste, trasformata in alloggi, alcuni edifici nella medesima via che sono stati rinnovati con aumento di volumi e di suolo consumato, un progetto per spostare dei volumi dal capannone delle aree Ex Appendino ad un’area vuota a lato di Via Piva per vedere il nascere dell’ennesima palazzina".

"Abbiamo deciso di inviare una mozione (conseguente all’interrogazione sull’argomento discussa ad ottobre) per dire no a quest’ultimo progetto ricordando all’assessore esterno ai Lavori Pubblici Locatelli che anche quando si tratta di spostare dei volumi per definizione si parla di consumo di suolo, perché di fatto un’area verde libera viene eliminata, mentre l’area dove sorgevano quei volumi ormai è considerata un terreno consumato essendo esso ricoperto di cemento e non più ricco di tutto quel microambiente che lo rende vivo e utile" continuano dall'opposizione.