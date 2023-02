CarnevAlbenga scalda i motori, appuntamento il 12 febbraio

Un appuntamento da non perdere quello con "CarnevAlbenga". Domenica 12 febbraio si festeggerà tutti in maschera e si partirà per un variopinto corteo per le vie della città.

Il programma vede: ore 14.45 raduno delle maschere e dei gruppi in Piazza San Michele; ore 15 cerimonia di apertura e partenza del corteo per le vie della città; ore 16 arrivo in Piazza del Popolo dove continuerà la festa con pentolacce e giochi per bambini; ore 17 consegna delle pergamene ai gruppi partecipanti e alle maschere ospiti della città di Albenga.

Saranno presenti i quattro personaggi folkloristici diventati simbolo del nostro carnevale: Re Carciofo, la Principessa Zucchina Trombetta, il Baronetto Asparago Violetto e Sir Cuore di Bue.

I pregi, i sapori e i valori di questi stupendi prodotti, hanno preso infatti le sembianze di quattro simpatici e appetitosi personaggi che richiamano la grande tradizione agricola della nostra città.

L’evento è stato organizzato dal comune di Albenga in collaborazione con: Associazione Rievocatori Ingauni, Liguria Eventi, A.M.I. (Associazione Maschere Internazionali), Associazione Culturale Governo Ombra, Associazione Tra le Torri, Associazione Alpini gruppo Albenga, Caffetteria “Ai Giardinetti”, Centro ricreativo anziani Ausilia.