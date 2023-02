"Giochiamo sulle punte": nuova filiale della scuola di danza Young Ballet apre a Camogli

Il periodo di quarantena e pandemia è stato intensamente difficile per tutte le forme di danza, arte e istruzione, ma il Young Ballet di Rapallo (sedi internazionali a Londra, Zurigo e Dubai), non solo è riuscito a mantenere attive le proprie iniziative, ma è riuscito ad aprire una nuova filiale a Camogli, "Giochiamo sulle punte", presso la scuola statale "Stella Maris" e in collaborazione con il Comune di Camogli. La direttrice e istruttrice Marina O'Neill Spencer, già stella del balletto classico in teatri internazionali, prima ballerina e coreografa, nonché presidente del Consiglio di Danza Unesco per la Liguria, fa il punto sugli ultimi due anni e sui piani futuri.

Spiega Marina O'Neill Spencer: "In questi ultimi due anni, come scuola di danza, siamo stati molto fortunati. Dopo la quarantena e le difficili lezioni online, siamo riusciti ad aprire una nuova filiale in Italia e a partecipare a un concerto davanti al re Carlo d'Inghilterra a Dorchester con un piccolo programma solista, che è stato un grande onore per i nostri studenti; Margot Christelle di 7 anni e Grace Jaqueline Giardina di 5 anni insieme al grande solista del Rambert Ballet, Kirills Burlovs. In seguito, abbiamo partecipato al Roma International Dance Festival Viva Italia, organizzato da WAPA (World Organisation of Performing Arts), dove abbiamo vinto 7 Grand Prix e 5 primi premi. Le bambine che rappresentavano l'Italia, Chiara Doci, Erica Mekaj, Ginevra Scannapieco, Viktorya Slobodchukova, Margot e Grace Giardina e Melissa Banov, sono diventati tutte vincitrici e laureate al Concorso Internazionale di Danza. Successivamente, Margot e Grace hanno rappresentato l'Italia nella Competizione Internazionale di Dubai, dove hanno vinto 4 medaglie d'oro tra i più giovani partecipanti di 53 paesi".

"Infine - prosegue la direttrice Marina O'Neill Spencer - lo scorso mese gli studenti del Young Ballet hanno partecipato alla gara nazionale al Teatro di Camogli, dove il gruppo più giovane (4-7 anni) composto da Ginevra Beggiato, Vittoria Carbone, Lara Rachele Zunino, Matilda e Silvia Donadoni, Vera Zanichelli e Carolina Masciulli, ha ottenuto il terzo posto con la danza cinese e la tarantella. Le più giovani campionesse nazionali. Inoltre, Grace Giardina ha ottenuto il primo posto con Capuchetto Rosso, Ginevra Scannapieco di 8 anni il terzo posto con la Variation of Amour ballata sulle punte, mentre Margot Giardina ha ottenuto due secondi posti con le variazioni di Kitri e Esmeralda. Per quanto riguarda i giovani, Chiara Doci ha ottenuto il terzo posto per la variazione di Giselle e Erika Mecaj per Esmeralda. Il gruppo di danza Amelie (coreografato da Francheska Bertamino) ha ottenuto il terzo posto, così come la danza araba con Arianna Potok, Viktoria Slobodchukova e Melissa Banov".

"I nostri piani - conclude - sono quelli di continuare a partecipare a spettacoli di gala, festival e competizioni nazionali e internazionali quest'anno. Al momento stiamo preparandoci per le competizioni di Londra, Atene e Firenze e Roma, così come per la formazione della squadra nazionale per rappresentare l'Italia a livello superiore".

