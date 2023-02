Riforma Cartabia e aspetti pratici e operativi: il convegno del Siulp a Savona

La "Riforma Cartabia" e i suoi aspetti pratici e operativi per gli operatori di polizia. E' questo il tema dell'incontro in programma domani (2 febbraio, ndr) presso la sede della Provincia in Palazzo Nervi, nella sala "Caduti di Nassyria" a partire dalle ore 10.

"Si tratta di un seminario organizzato dal SIULP di Savona, con l'obiettivo di analizzare un tema quanto mai attuale ed importante per i risvolti operativi nell'attività di polizia giudiziaria - spiega il segretario provinciale Laura Galtieri - infatti la partecipazione è aperta a tutti i colleghi, anche di altre Forze dell'Ordine".

Interverranno il Questore Alessandra Simone, il Procuratore Ubaldo Pelosi, il Capo della Squadra Mobile Vito Innamorato e il Segretario Nazionale della SIULP Vincenzo Annunziata.