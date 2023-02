Il Comune di Millesimo rafforza la sicurezza con l'arrivo del nuovo agente di polizia municipale Francesco Chinaia

Ha preso servizio il 1° febbraio il nuovo agente in servizio presso il Comando di polizia municipale di Millesimo.

Francesco Chinaia, 27 anni di Ormea, ha vinto il concorso pubblico indetto nei mesi scorsi dal Comune per la ricerca di 2 figure professionali con la carica di Istruttore di Vigilanza agente di polizia municipale, categoria C, con un contratto a tempo pieno ed indeterminato.

“Un’importante risorsa per il nostro ente – commenta il sindaco Aldo Picalli – che andrà a implementare servizi vitali ed essenziali per il territorio quali quelli della sicurezza e dell’ordine pubblico. Con questa nuova figura potremmo andare ulteriormente incontro alle esigenze e alle urgenze della cittadinanza, grazie anche all’ottimo lavoro svolto da sempre in collaborazione e sinergia con la locale stazione dei carabinieri”.