Miglioramento viabilità e sicurezza di Vado: tra il 2026 e il 2027 saranno realtà i ponti di via alla Costa e via Verdi e la strada sponda destra in via Piave

"Un’intesa strategica che segna una svolta per la città, per la comunità e per l’intero sistema territoriale, con un programma di interventi preciso, per migliorare viabilità, sicurezza e sostenibilità".

Queste le parole del sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi dopo l'accordo di venerdì scorso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

ll testo dell'Accordo è stato siglato a margine dell'evento organizzato dalla Port Authority nella sede di Genova, dove erano presenti il Viceministro Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Marco Bucci, il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, l'ammiraglio Massimo Seno, il cluster portuale Savonese e Ligure, l'Unione Industriali e i Sindaci di Savona e Quiliano dove sono stati trattati i temi sul ruolo dei porti nel sistema economico ligure, italiano e sulle necessità e sulle aspettative dei territori.

"Frutto di mesi di confronto tra le istituzioni, l'accordo prevede un impegno vincolante per completare, nei tempi stabiliti, le opere infrastrutturali, portando benefici concreti ai cittadini e all’intero sistema portuale e logistico.

Un atto che completa l’accordo storico del 2008 e quello del 2018. Questo nuovo documento, una volta terminato l'iter per arrivare alla firma, porterà ingenti risorse sul territorio e rappresenterà un impegno concreto per uno sviluppo sostenibile di Vado Ligure. Crescita economica e qualità della vita devono procedere di pari passo, nel rispetto dell’ambiente e dei cittadini” ha dichiarato il primo cittadino vadese.

Interventi Strategici per la Viabilità e la Sicurezza

"I lavori previsti mirano a migliorare la viabilità urbana, riducendo l’impatto del traffico pesante e garantendo un equilibrio tra mobilità cittadina e attività portuali, oltre che a superare alcune criticità sotto il profilo idrogeologico" ha puntualizzato Gilardi.

Tra gli interventi principali: Ponte di Via alla Costa: completamento previsto per il secondo semestre 2026/2027, investimento di 9 milioni di euro;

Strada sponda destra in Via Piave: realizzazione tra il 2025 e il 2027, investimento di 9 milioni di euro;

Ponte di Via Verdi: realizzazione prevista al completamento della strada sponda destra per garantire un intervento efficace e sostenibile;

Sistemazione del Rio Lussu: investimento di 1,5 milioni di euro, inizio lavori previsto per il 2026/2027;

I progetti si inseriscono in un più ampio piano di riqualificazione urbana e infrastrutturale, potenziando quanto già previsto dall’Accordo di Programma del 2018.

Il Porto di Vado Ligure: un Hub Strategico per la Liguria ed il Sistema portuale italiano

"Punti chiave dell’accordo sono la realizzazione della nuova diga foranea di Vado Ligure e il miglioramento dell’accesso alle aree logistiche retroportuali.

Una volta completata la fase progettuale e autorizzativa della diga, un’infrastruttura fondamentale per accrescere la competitività del porto e la protezione del bacino portuale, sarà avviato il secondo lotto dei lavori.

L’accordo prevede, inoltre, una gestione condivisa tra il Comune e l’Autorità Portuale per le opere collegate alla costruzione della diga foranea di Genova, con particolare focus e attenzione sulla riduzione dell’impatto ambientale e viabilistico.

Sviluppo, Lavoro e Coinvolgimento del Territori - ha precisato il sindaco di Vado - L’intesa non riguarda solo le infrastrutture, ma anche le opportunità economiche e occupazionali per il territorio".

Due gli obiettivi principali: Coinvolgimento delle parti sociali e delle rappresentanze datoriali per massimizzare i benefici occupazionali e garantire condizioni di lavoro sicure;

Monitoraggio costante dei cronoprogrammi, con un impegno formale a rispettare i tempi previsti.

L’obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture creando nuove opportunità per cittadini e imprese.



Riqualificazione urbana, servizi moderni e percorsi formativi per i giovani sono le chiavi per costruire un futuro solido e sostenibile.

"Ringrazio il Ministero dei Trasporti, il Vice Ministro Rixi, il Provveditorato Opere Pubbliche - ingegner Sorrentino e l’Autorità di Sistema Portuale, commissario Ammiraglio Seno , per questo accordo che segna un punto di svolta per la nostra città. Un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e benessere sociale e delle comunità. Ora è il momento di lavorare con determinazione affinché ogni impegno venga rispettato. Parallelamente abbiamo chiesto e condiviso con gli attori firmatari e la Regione, un impegno più forte per completare le opere previste nell’accordo di programma originario, un intervento su tempi e risorse necessarie. Anche questo è un obiettivo imprescindibile. Vado Ligure si prepara a diventare un territorio con infrastrutture moderne, sostenibili e sicure, un hub logistico pronto a cogliere le sfide del futuro, ma che deve portare benefici per la comunità locale, in termini di opportunità e vivibilità del territorio vadese” ha concluso Fabio Gilardi.