Spazzamento a Savona, scade il contratto di 7 lavoratori: proroga alla coop Ma.ris e poi subentro per tre mesi di un'azienda

Il loro contratto con la cooperativa scadeva lo scorso 31 gennaio e dopo essere stata avviata una procedura da parte di Ata a metà mese per poterli riassorbire e continuare il lavoro, arriva la conferma che la coop Ma.ris continuerà ad effettuare l'attività di spazzamento a Savona fino a metà febbraio.

I 7 dipendenti che prestavano lavoro per la cooperativa sociale spezzina quindi potranno continuare a lavorare e poi a metà mese passeranno sotto un'altra azienda.

"Ci siamo mossi in tempo perché dal primo febbraio ci fosse una azienda o una cooperativa già operativa, ma la stessa che si era aggiudicata la procedura non era nella condizione di poter iniziare subito, allora abbiamo chiesto una proroga alla Ma.ris fino a metà febbraio fino a che non sarà operativa l'azienda. Che ci siano state difficoltà sul servizio può essere ma non è mai stato sospeso lo spazzamento" ha detto l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando.

Successivamente, finchè non diventerà operativa la Sea-s, la newco che subentrerà al 49% ad Ata, il servizio sarà attivo per due mesi più uno ulteriore di proroga.