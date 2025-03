Rischio allagamento del centro di Celle: il Sindaco presenta a Bucci una bozza di progetto

Una prima bozza di progetto per evitare l’allagamento del centro storico.

Il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame lo ha presentato questo pomeriggio in Regione al presidente Marco Bucci a due giorni dal violento acquazzone e dalla mareggiata che hanno colpito il comune cellese e che ha rischiato, come spesso accade ciclicamente, di far allagare il centro storico.

Oltre a Bucci erano presenti anche gli assessori Marco Scajola e Simona Ferro e i funzionari regionali.

"Incontro molto positivo e proficuo, ringrazio tutti i partecipanti per la disponibilità" ha detto Beltrame che ha riscontrato particolare attenzione da parte del presidente regionale sull'annosa criticità.

Proprio sabato il primo cittadino cellese aveva chiesto un intervento della Regione dopo una nottata di difficoltà sul rio Ghiare e rio Santa Brigida risolta solo grazie all'intervento delle ruspe.