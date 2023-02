Polizia di Stato: vicini al cittadino con lo Sportello per le Emergenze dell’Ufficio passaporti

Nell’ottica del potenziamento dei servizi al cittadino, voluto dal Questore di Savona, oltre agli appuntamenti prenotabili, tramite il sito istituzionale della Polizia di Stato, sull'Agenda online della Questura di Savona - 27 per le cinque mattine di apertura al pubblico e 10 per il lunedì pomeriggio – già dallo scorso mese di maggio è stato istituito uno “Sportello per le emergenze”, che in questi giorni ha cambiato indirizzo e-mail.

Il nuovo indirizzo di posta elettronica per richiedere un appuntamento con l’Ufficio Passaporti della Questura di Savona, in alternativa alla prenotazione tramite Agenda online, da utilizzare solo per comprovate esigenze di lavoro, di studio, per cure mediche o per missioni umanitarie è: dipps180.00n0@pecps.poliziadistato.it.

Nella e-mail dovranno essere specificate le ragioni dell’urgenza, indicando la data di partenza ed allegando idonea documentazione a sostegno e, a seguito del riscontro da parte dell’Ufficio dei motivi di urgenza addotti, l’utente riceverà un appuntamento compatibile con la data di partenza.

I tempi di consegna del passaporto non superano i 5 giorni feriali dalla presentazione dell’istanza e l’interessato ha facoltà di delegare una persona di fiducia per il ritiro del nuovo documento ed anche di richiederne la spedizione a casa tramite assicurata postale.