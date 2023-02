Il mondo dell’arte piange l’artista cairese Giuseppe Scaiola, il ricordo dell’amico dentista e poeta Enrico Conserva

Il mondo dell’arte internazionale piange Giuseppe Scaiola, artista di Cairo Montenotte, ma residente a Bergeggi, scomparso improvvisamente all’età di 72 anni.

Fin da giovanissimo spicca per la sua vocazione artistica, in particolar modo verso il disegno e la pittura. Dopo gli studi artistici a Savona, infatti, frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, conseguendo il diploma nel 1975. Inizia poi la sua ascesa nel mondo dell’arte, varcando ben presto i confini nazionali e diventando a tutti gli effetti un rinomato artista di respiro europeo e internazionale. Le sue opere, infatti, sono esposte permanentemente in famosissimi musei in Italia e in Europa.

Enrico Conserva, dentista e poeta di Albenga, ha voluto ricordarlo così: “Ho conosciuto Giuseppe Scaiola venticinque anni fa al vernissage di una mostra d’arte. Abbiamo chiacchierato molto e siamo entrati subito in sintonia, diventando poi non solo un suo collezionista, ma anche il suo amico più caro, affetto condiviso e reciproco. Era il mio amico più caro”.

Con la voce spezzata per la commozione, il dentista-poeta prosegue il ricordo: “Una persona di grande generosità d’animo, capace di realizzare anche importanti progetti, come il dispensario, poi diventato un ospedale in India, grazie a sue donazioni, una raccolta fondi da lui organizzata e con l’aiuto delle suore della Clinica Rossello di Savona. Un’opera meravigliosa”.

“Parlavamo di arte, di letteratura, ma anche dei nostri problemi e di cose belle. Ci siamo sostenuti a vicenda nei rispettivi momenti bui delle nostre vite, ma abbiamo anche condiviso la gioia di tante esperienze vissute insieme”. Un’amicizia cominciata per la passione comune per l’arte e cementata dai valori che condividevano. La stima professionale di Conserva nei confronti di Scaiola era massima, tanto che lo aveva voluto al suo fianco anche per la recente pubblicazione del suo ultimo libro di poesie “Le emozioni ignoranti”, mettendo il suo dipinto “Nebbia” in copertina.

“Nei momenti bui di dolore e sofferenza ci si sente come avvolti da una nebbia fitta che intorpidisce i nostri sensi e non ci dà speranza di uscirne presto – aveva spiegato a Savonanews Conserva in merito alla scelta del quadro -. Per cui la scrittura diventa un mezzo per attraversarla insieme al dolore ed uscirne fortificati e pronti ad essere nuovamente felici”.

“Stavamo organizzando una mostra ad Albenga, a Palazzo Oddo, ma purtroppo questo meraviglioso sogno è sfumato. Sono molto addolorato per la perdita di un artista di grandissimo spessore e di umanità straordinaria. Ciao amico mio”, conclude Conserva.

Per chi vorrà dare l’ultimo saluto e ricordarlo, l’urna con le sue ceneri sarà esposta sabato 11 febbraio dalle 14 alle 19 a Bergeggi presso il Dominio Mare Resort. Per l’occasione verrà organizzata una mostra con alcune sue opere, affinché gli amici e i collezionisti possano ricordarlo attraverso l’arte che ha caratterizzato i suoi giorni.