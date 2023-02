Tragica morte al deposito Tpl Linea: domani, 9 gennaio, sciopero per l'intera giornata

L'incidente con un tragico epilogo che ha visto un dipendente di Tpl Linea perdere la vita nel deposito di via Valletta San Cristoforo ha immediatamente scatenato la reazione dei sindacati che da tempo chiedono un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Così per l'intera giornata di domani, 9 febbraio, Filt Cgil, Fit Cisl, uiltrasporti Faisa Cisal, Ugl e Sila Cobas hanno proclamano uno sciopero di 24 ore durante le quali verranno comunque garantiti gli scuolabus e i servizi per i disabili.

Dalle prime informazioni l'infortunio è accaduto durante il recupero di un autobus nei pressi dell'officina.

"Stasera il pensiero è tutto per la famiglia e per i colleghi: a tutti loro le condoglianze di Filt Cgil Fit Cisl Uitrasporti e Faisa Cisal - scrivono le rispettive segreterie regionali - Restiamo in attesa che le indagini degli organi competenti chiariscano la dinamica della tragedia".