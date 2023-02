Tragedia a Savona: muore un uomo al deposito della Tpl Linea

Un uomo è deceduto questa sera in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto presso il deposito di Tpl Linea a Savona, in via Valletta San Cristoforo. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 20.

Dalle prime informazioni, si tratta di un dipendente dell'azienda rimasto tragicamente schiacciato tra un camion e un bus durante l'attività lavorativa.

Immediatamente giunti sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Savona e i Vigili del fuoco della centrale savonese, oltre agli agenti della Polstrada e all’automedica del 118. Nonostante i soccorsi, per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

“Una tragedia che colpisce tutta la città, siamo sconvolti. L’amministrazione si stringe alla famiglia e ai colleghi del dipendente di Tpl rimasto vittima dell’incidente” ha detto il sindaco Marco Russo che, appena appresa la notizia, si è recato nel deposito dell’azienda dei trasporti insieme con l’assessore Francesco Rossello.

“Siamo in attesa che la magistratura svolga tutti gli accertamenti di rito e che venga chiarita la dinamica dell’accaduto. Morire sul luogo di lavoro è un lutto per tutta la collettività”.