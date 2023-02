Arboscello (Pd): "Il tavolo permanente di confronto regionale sulle crisi industriali è un’urgenza"

"Ribadisco all’assessore Benveduti, che ha etichettato la mia richiesta come “fantasiosa” che il tavolo permanente di confronto regionale sulle crisi industriali serve ed è urgente", questo il rinnovato appello di Roberto Arboscello, consigliere regionale per il Partito democratico.

"Non lo dico io, ma i lavoratori coinvolti che vivono nell’incertezza da anni e chiedono a gran voce un intervento efficace della Giunta, che invece non c’è mai stato. Lo dimostrano i comunicati delle RSU di SANAC Vado Ligure, che aspettano un incontro al MIMIT da mesi, nonostante le innumerevoli richieste e solleciti; le RSU di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation che, in attesa del terzo bando, attendono una convocazione da novembre senza aver ricevuto alcun riscontro e infine i lavoratori di Funivie, al quale è stato posticipato l’incontro per discutere della cassa integrazione".

"Ieri l’assessore Benveduti ha reagito stizzito quando ho evidenziato l’immobilismo della Giunta Toti e quando ho chiesto di creare un tavolo di confronto regionale, sottolineando che “l’attenzione di Regione Liguria è sempre stata massima”. Se l’assessore Benveduti mettesse lo stesso tempismo e impegno che usa per etichettare le mie uscite, anche per difendere gli interessi dei lavoratori liguri forse in questi anni avremmo avuto qualche soluzione in più e qualche polemica in meno", conclude Arboscello.