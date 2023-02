Futuro casello di Bossarino, arriva una richiesta di integrazioni. Sindaco Giuliano: "Fatto gravissimo che rischia di rallentare l'iter"

"Una richiesta assolutamente ingiustificata, è assurdo che in una realtà ligure che ha già problemi legati alle code autostradali invece di incentivare nuove infrastrutture di collegamento non vengano agevolate ma compromesse".

Non ci sta il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano in merito alla richiesta di integrazioni arrivata dopo un anno all'Autostrada dei Fiori dal Dipartimento Ambiente del Ministero sulla realizzazione del futuro nuovo casello di Bossarino.

"Questa cosa ha messo in allarme tutte le istituzioni, il Comune e Unione Industriali. È un fatto gravissimo sia perchè rischia di rallentare l'iter sia perchè il casello sarà un'appendice indispensabile per la piattaforma, non si capisce il senso di queste ulteriori integrazioni che vanno a creare un danno all'economia ma anche alla comunità - ha continuato la prima cittadina vadese - Il casello non somo andrà a ridurre il traffico che è presente sulla strada di scorrimento e quindi a spalmare non solo su un'arteria ma su due".