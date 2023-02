Casello di Bossarino, il viceministro Rixi rassicura: "E' un'opera prioritaria per il territorio"

Il progetto di realizzazione del casello autostradale di Bossarino è destinato ad andare avanti senza ombra di dubbio in quanto si tratta di "un'opera prioritaria per il territorio di Vado Ligure. Fondamentale per una migliore gestione del traffico pesante che grava sul porto con ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini e del comparto turistico".

E' questa la rassicurazione giunta in mattinata dagli uffici romani del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove il viceministro Edoardo Rixi ha incontrato le rappresentanze dell'Unione Industriali Savonesi col direttore Berta e di Autofiori, ente concessionario del tratto di autostrada su cui è previsto lo svincolo.

Nei giorni scorsi era stato infatti il sindaco di Vado, Monica Giuliano, a lamentare un rallentamento nei processi a causa della richiesta di integrazioni arrivata dopo un anno all'Autostrada dei Fiori dal Dipartimento Ambiente del Ministero.

Il primo cittadino Giuliano aveva definito la richiesta come un "fatto gravissimo sia perché rischia di rallentare l'iter sia perché il casello sarà un'appendice indispensabile per la piattaforma, non si capisce il senso di queste ulteriori integrazioni che vanno a creare un danno all'economia ma anche alla comunità".

L'interlocuzione tra istituzioni ed enti intanto proseguirà nei prossimi giorni.