Borghetto, partono i lavori per la nuova passerella. Ma senza movieri scattano il traffico e le polemiche

Sono iniziati stamani (14 febbraio, ndr) i lavori per la realizzazione della nuova passerella a sbalzo affianco dell'Aurelia nel tratto all'ingresso di ponente di Borghetto Santo Spirito.

"Purtroppo, la gestione dei disagi connessi alla presenza di un senso unico alternato non è stata delle migliori - è l'accusa mossa dal gruppo di minoranza 'Borghetto Domani', Alessio Reale e Maria Grazia Oliva - In particolare, contrariamente a quanto ci era stato garantito e a quanto pubblicamente annunciato, il traffico è stato regolato unicamente tramite un semaforo".

Un disagio che, dai banchi dell'opposizione, vorrebbero veder risolto con la regolazione "umana" del traffico nella zona: "Auspichiamo di vedere impiegati sin da subito i movieri nella gestione del traffico, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa e da consentire una migliore gestione delle emergenze e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico" chiosano Reale e Oliva.

"La minoranza dovrebbe sapere bene che la strada in questione è di proprietà e competenza ANAS che è anche l’unico ente che può rilasciare autorizzazioni e, conseguentemente, prescrizioni. Il Comune non ha voce in capitolo almeno fino a quando, come nel caso odierno, si verificano disagi di questa portata" ha replicato il sindaco Giancarlo Canepa.

"Avevamo chiesto ad ANAS di mettere la prescrizione che vi fossero movieri a regolare il traffico perché le esperienze passate ci avevano insegnato che era l’unico sistema per limitare al minimo i disagi - sottolinea il primo cittadino - Purtroppo ANAS nel nulla osta rilasciato, nonostante le attese, non ha tenuto conto della nostra richiesta".

"In ogni caso, visti i disagi odierni e soprattutto per la preoccupazione sulla mobilità dei mezzi di soccorso, ho chiesto e ottenuto ugualmente dalla Società Castello Borelli la predisposizione di un servizio di movieri nelle ore di punta diurne che partirà da domani mattina" conclude Canepa.